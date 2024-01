Turnierfavorit baut Siegesserie aus

Sportlicher Jahresauftakt in der Bodenseesporthalle: Mit sieben Mannschaften hat am Sonntagmorgen das dritte Dreikönigsturnier der Faustballabteilung des VfB Friedrichshafen stattgefunden. Neben dem sportlichen Erfolg standen wieder einmal der Spaß und die Gemeinschaft der Faustballfamilie im Vordergrund.

Pünktlich um 9 Uhr fiel am Sonntagmorgen der Startschuss zur dritten Auflage des Friedrichshafener Dreikönigsturniers. Das Teilnehmerfeld fiel diesmal mit sieben Teams etwas kleiner als in den vergangenen Jahren aus, das tat der Spielfreude aber keinen Abbruch. In einer einfachen Runde Jeder gegen Jeden wurde der Turniersieger 2024 ermittelt. Und das waren in Summe dann immerhin 21 Partien.

Nur ein Team bietet dem Turniersieger Paroli

Großer Favorit war wieder einmal der Titelverteidiger. Seit Übernahme des Turniers vom TSV Mühlhofen hieß der Sieger am Ende immer SG Fribizell - der Sonntag bildete da keine Ausnahme. Das Turnierteam mit Spielern aus Friedrichshafen, Biberach, Bad Saulgau und Zell am Neckar ging in allen sechs Partien als Sieger vom Feld. Somit gewann die Mannschaft um den Biberacher Ausnahmeangreifer Uwe Kratz wieder einmal das Turnier.

Rang zwei ging an die TS Schwarzach aus Vorarlberg. Die Österreicher überzeugten vor allem mit einer starken Defensivleistung und mussten sich nur dem späteren Turniersieger geschlagen geben.

Bronze holte sich mit der TG Biberach das jüngste Team im Teilnehmerfeld. Interessanterweise waren die jungen Oberschwaben die Einzigen, die Fribizell Paroli bieten und ein wenig am Nimbus der Unbesiegbarkeit kratzten. Zum Favoritensturz reichte es jedoch nicht.

Fortsetzung im Jahr 2025

Auf den weiteren Rängen folgten Gastgeber VfB Friedrichshafen I, TSV Ötisheim, TV Engen und VfB Friedrichshafen II. Trotz knapp verpassten Podestplatz war das Turnier für die Häfler wieder ein voller Erfolg. Und so waren sich bei der anschließenden Siegerehrung alle einig: Auch 2025 soll das Dreikönigsturnier in Friedrichshafen eine Fortsetzung erfahren.