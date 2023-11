Turngala in Kluftern bietet Akrobatik und Tanz

Die Turngala des FC Kluftern findet am Samstag, 25. November, 13.30 Uhr unter dem Motto „Märchen“ in der Brunnisachhalle in Kluftern statt. Dabei zeigen die Kinder und Jugendlichen der Turnabteilung ihr Können.

Seit einigen Wochen haben Kinder und Jugendliche ihre Programmpunkte passend zum Motto „Märchen“ einstudiert und freuen sich darauf, ihr Können dem Publikum zu zeigen. Die Sportgruppen wollen die Zuschauer mit Tänzen, Akrobatik, Choreographien und Küren begeistern, wie der Verein mitteilt. Vom Mädchen- und Bubenturnen über Leichtathletik bis hin zu Tanz sind die Jugendgruppen des Turnvereins vertreten und lassen die Zuschauer einen Blick in die spannenden Inhalte ihrer Trainingsstunden werfen.

Die Abteilung Turnen des FC Kluftern zeichnet sich durch seine erfahrenen und überwiegend lizenzierten Übungsleiter aus, wie der Verein mitteilt. Von Montag bis Freitag bietet der Verein ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. So ist beispielsweise nicht nur Kinderturnen im Programm, sondern auch Seniorenturnen sowie Gymnastik und Fitness für Erwachsene. Aufgrund des großen Andrangs müssen Wartezeiten bei vielen Kinderturngruppen zur Aufnahme eingeplant werden. Damit das Sportangebot auch in Zukunft angeboten werden kann, ist der Verein vor allem im Kleinkind-Bereich dringend auf der Suche nach neuen Übungsleitern.

Informationen zur Abteilung Turnen des FC Kluftern gibt es unter www.fc-kluftern.de/turnen/.