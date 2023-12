TSV Tettnang muss Pokalspiel verschieben

Um das Achtelfinale im Fußball-Verbandspokal noch 2023 auszutragen, haben die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang das Spiel gegen den Regionalliga-Tabellenführer SV Hegnach extra auf den Kunstrasen der Sportfreunde Friedrichshafen verlegt. In der Regel sind Absagen auf diesem Geläuf selten. Aber letztlich lässt der starke Schneefall an diesem Wochenende eine Durchführung der Partie am Sonntag nicht zu: Das Spiel wurde am Samstag abgesagt, über einen Nachholtermin beraten beide Vereine in der nächsten Woche.

Auch der FV Ravensburg und der TSV Berg spielen nicht

Bei den Männern sind im Bezirk Bodensee am Donnerstag schon alle Fußballspiele auf Kreisebene abgesetzt worden. Wenig überraschend folgten in den Tagen danach weitere Absagen. Die Partie des FV Ravensburg beim 1. FC Normannia Gmünd in der Oberliga Baden-Württemberg kann nicht steigen. In der Landesliga Württemberg IV sind alle geplanten Spiele in diesem Jahr abgesagt worden. Davon betroffen sind unter anderem der FV Ravensburg II, der beim FC Mengen gespielt hätte, sowie der SV Baindt und der FC Wangen, die im direkten Duell aufeinandergetroffen hätten. Auch in der Verbandsliga Württemberg - der TSV Berg hätte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erwartet - findet am Wochenende kein Spiel statt. Der SSV Ehingen-Süd und der SV Fellbach wollen versuchen, ihre Begegnung am Samstag, 9. Dezember, durchzuziehen.

Keine Komplettabsage gab es in der Bezirksliga Bodensee. Vier Spiele waren am Samstag aber schon abgesagt: SG Baienfurt - SG Argental, SV Kressbronn - TSV Eschach, VfL Brochenzell - TSV Meckenbeuren und TSV Ratzenried - TSV Tettnang. Noch angesetzt sind die Sonntagsspiele SGM Unterzeil/Seibranz - TSG Ailingen (12 Uhr, Kunstrasenplatz FC Leutkirch), SV Oberzell - SV Kehlen (14 Uhr), SV Weingarten - SV Vogt (14 Uhr) und FC Leutkirch - SV Mochenwangen (16 Uhr). Außerdem ist in der Bezirksliga am nächsten Wochenende noch ein weiterer Spieltag angepeilt.