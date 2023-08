Je heißer, desto begehrter: Dieser Sommer ist perfekt für die kalte Leckerei aus der Eisdiele. Entsprechen zufrieden sind Eisverkäufer in Friedrichshafen, Tettnang und Lindau. Sie berichten von der aktuellen Saison und welche besonderen Eissorten sie zu bieten haben.

Das Eiscafé „Mina Gelato“ ist zwar erst seit März Teil des Häfler Stadtbilds, doch schon jetzt zieht Nikolay Boyadzhiev ein positives Resümee. Bei dem mittlerweile meist doch guten Wetter strömten auch die Gäste zahlreich in das frisch eröffnete Café. Neben den Häflern seien auch viele Touristen unter den Kunden.

„Wir sind sehr zufrieden“, freut er sich. Besonders die Sorten Pistazie, Zitrone und Vanille seien sehr beliebt. Joghurt habe schnell auch viele Freunde gefunden. Aber auch Kreationen wie Lavendel locken die Kunden.

Jede Sorte hat ihre Fans

Selina Piplies vom „Kibele Eis“ blickt ebenfalls zufrieden auf den Sommer. Das teils durchwachsene Wetter sieht sie nur als kleineres Problem, denn die Gästen kämen trotzdem. Ihr zufolge getreu dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Das wissen offensichtlich auch die Touristen und lassen sich nicht abschrecken, nicht vom Urlaub und nicht vom Besuch in der Eisdiele.

Eis machen so wie früher: Andreas Graf stellt sein Eis in einer alten Maschine her. (Foto: Ronja Straub )

Von den Sorten sei eigentlich jede beliebt. Denn schließlich habe jeder seine Lieblingssorte, die dann auch gern genommen werde. Auch die Kreation des Hauses „Don Vito“ — eine Mischung aus Vanille, Schokolade und Himbeere — hat ihre Fans, genauso wie die ausgefalleneren Geschmacksrichtungen Champagner oder Trüffel.

Regional ist wichtig

Das Eiscafé Italia ist ebenfalls schon lange im Häfler Eisgeschäft dabei. Ivan Bottecchia, einer der beiden Inhaber, weiß deshalb, dass das Wetter enorm wichtig ist. So sei es zu Beginn der Saison im März bis April, bis auf ein paar Wochenenden, noch unangenehm kalt gewesen.

Ab Pfingsten dann lief der Eisverkauf aber wieder sehr gut. „Am Abend ist aber viel weniger los als noch vor Corona“, bemerkt Bottecchia. Woran das liegen könnte, wisse er aber nicht.

Vanille bleibt der Klassiker

Dennoch sei das seit 1953 bestehende Café besonders an Samstagen gut besucht. Vor allem Vanille gehe gut weg, was auch daran liege, dass sie sich in vielen Eisbechern als Zutat findet wie dem Erdbeerbecher oder in Spaghetti–Eis, die den Großteil des Verkaufs bilden. Das Tütchen auf die Hand im Straßenverkauf komme da nur an zweiter Stelle, die Gäste setzen sich lieber gemütlich hin und essen ihren großen Becher.

Grundsätzlich möchten Ivan Bottecchia und sein Geschäftspartner Alan Piai bei den klassischen Eissorten wie Erdbeere, Vanille oder Schokolade bleiben, die aber durchaus ergänzt würden mit Sorten wie dunkler Schokolade. Wichtig ist beiden, dass die Zutaten aus der Region kommen und alles frisch vor Ort verarbeitet werde. Einzig die Vanille wächst leider noch nicht am Bodensee.

„Erdbeereis mit Frizzel“

Auch in Tettnang ist das Eiscafé Dolomiti bisher zufrieden mit dem diesjährigen Betrieb. Trotz der teils verregneten Tage im Mai blieb die Kundschaft auch dem Dolomiti treu. „Erst im Oktober weiß man, ob es gut lief“, schränkt Maiko de Lorenze etwas ein. Aber er kenne aus Tettnang selbst viele Stammgäste, die regelmäßig ins Café kommen, doch auch Touristen seien eigentlich immer da.

Eis ist nach wie vor die beliebteste Erfrischung an einem heißen Sommertag im Städtle – auch die Tettnanger Eisdielen sind zufrieden mit der bisherigen Saison (Archivbild). (Foto: Linda Egger )

Beliebt bei den Gästen seien im Sommer vor allem die Fruchteis– und die Joghurtsorte. Eine Besonderheit des Dolomiti ist „Erdbeereis mit Frizzel“, wie de Lorenze es beschreibt, eine Sorte, bei der das Eis im Mund kribbelt und prickelt. „Das ist wie Feuerwerk im Mund“, erklärt er.

Milchreis, Kürbiskern und Whiskey

In Lindau läuft das Eisgeschäft ebenfalls gut. Andreas Graf, der das Seehafen–Café Graf zusammen mit seinem Sohn Adrian Graf führt, ist ebenfalls zufrieden mit dem aktuellen Sommer. Der Umsatz im Hochsommer laufe so gut wie jedes Jahr.

Die Klassiker wie Schokolade, Fruchteis oder Vanille gingen immer gut, aber das Eiscafé Graf bietet auch kuriosere Sorten an. So zum Beispiel das „Tinella–Eis“ mit karamellisierten Mandelsplittern, das nach seiner Ehefrau benannt wurde.

Eigene Sorten für Familienmitglieder

Für jedes Familienmitglied haben die Grafs eine eigene Eissorte zusammengestellt. Und so gesellt sich „Juliano Eis“ — nach dem Sohn der Familie — mit Schokoladen– und Zitronengeschmack zu Sorten ohne Familienanschluss wie Whiskey, Kürbiskern, mexikanische Vanille, Ovomaltine und Milchreis. Auch werden gelegentlich Wünsche der Gäste ins Sortiment genommen.

Und das hat auch Gründe: „Eis machen ist wie ein Hobby und macht einfach Spaß“, erklärt Andreas Graf, während er nebenbei gerade Kokos–Mango–Eis herstellt. Auch ihm und seinem Sohn sei wichtig, dass Eis, Waffeln und Soßen selbst gemacht werden, damit sie wissen, was im Eis am Ende steckt.