Trotz GDL-Streiktag sind auch am Dienstag, 12. März, wieder einige Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) unterwegs. Das teilt die BOB in einer Presseinformation mit. Demnach fährt sie im Zwei-Stunden-Takt zwischen Friedrichshafen und Aulendorf, jeweils zur ungeraden Stunde ab Friedrichshafen und zur geraden Stunde ab Aulendorf.

Ab Friedrichshafen Hafen starten die Züge jeweils kurz nach der ungeraden Stunde (11.11 Uhr etc.). Letzte Fahrt in dieser Richtung ist um 17.12 Uhr ab Hafenbahnhof. In der Gegenrichtung fährt die BOB ab Aulendorf jeweils kurz nach der geraden Stunde (12.02 Uhr etc.). Die letzte Fahrt geht dann um 18.02 Uhr nach Friedrichshafen Hafen. Alle weiteren Fahrten fallen aus.