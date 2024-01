Trotz Streik sind am Donnerstag, 11. Januar, einige BOB-Bahnen unterwegs. Die BOB fährt im Zwei-Stunden-Takt zwischen Friedrichshafen und Aulendorf, jeweils zur ungeraden Stunde ab Friedrichshafen und zur geraden Stunde ab Aulendorf. Die letzte Fahrt ab Friedrichshafen Hafen startet um 17.11 Uhr und kommt um 17.57 Uhr in Aulendorf an, startet in Aulendorf wieder um 18.02 Uhr und erreicht Friedrichshafen Hafen um 18.48 Uhr. Alle weiteren Fahrten fallen aus.

Ob BOB auch Freitag und Samstag fährt, ist noch unklar

Ob diese oder andere Fahrten auch am Freitag und am Samstag stattfinden, kann die BOB nur kurzfristig am Morgen klären. „Wir müssen kurzfristig disponieren, je nachdem, ob ein Fahrer zum Dienst erscheint oder nicht“, erklärt Pressesprecher Sebastian Dix.