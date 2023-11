Regelmäßig setzen Flugzeuge nach 22 Uhr auf dem Flughafen in Friedrichshafen zur Landung an. Kollidiert dies nicht mit dem Nachtflugverbot am Bodensee-Airport? Diese Frage aus der Leserschaft beantwortet Bernd Behrend, Pressesprecher des Flughafens: „Grundsätzlich dürfen in Friedrichshafen keine Flüge zwischen 6 und 22 Uhr starten oder landen.“ Allerdings gebe es Ausnahmen.

So seien täglich fünf Landungen zwischen 22 und 23 Uhr erlaubt, wenn die Flugzeuge am Flughafen in Friedrichshafen stationiert sind und im regelmäßigen Verkehr eingesetzt werden. Konkret betrifft dies im aktuellen Flugplan eine Maschine der Lufthansa aus Frankfurt. Diese erreicht laut Winterflugplan täglich um 22.25 Uhr den Bodensee-Airport.

Lufthansa zahlt Zuschlag

„Landungen nach den normalen Betriebszeiten sind erheblich teurer“, erklärt Behrend. Die Fluggesellschaft bezahlt an den Flughafen dafür einen Zuschlag. Abflüge sind hingegen nach 22 Uhr grundsätzlich keine möglich. Das ist auf der Homepage des Bodensee-Airports zu lesen. Davon ausgenommen seien Flüge aus medizinischen Gründen oder welche, die seitens der Luftfahrtbehörde genehmigt wurden.