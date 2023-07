Der Landesrechnungshof hat in seinem jüngsten Bericht die Minderheitsbeteiligung des Landes Baden–Württemberg von 5,74 Prozent am Bodensee Airport kritisiert. Es sei hier wichtiges Landesinteresse zu erkennen, die Bodenseeregion verkehrstechnisch ausreichend angebunden.

Trotz der Kritik ist ein Verkauf der Anteile beim Land kein Thema, das bestätigen die zuständigen Ministerien der „Schwäbischen Zeitung“. Die Aussagen des Rechnungshofs werden auf verschiedenen politischen Ebenen durchweg kritisch gesehen.

Die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis sind mit Anteilen von je 39,38 Prozent die größten Gesellschafter des Bodensee Airports. Sie nehmen gemeinsam Stellung: „Wir bedauern den Hinweis des Rechnungshofs Baden–Württemberg“, heißt es darin. „Die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis stehen unverändert zur Flughafen Friedrichshafen GmbH als wichtiger Bestandteil der Infrastruktur der Bodenseeregion.“

Lichtblick im Verkehrsschatten

„Ich halte die Kritik für nicht angebracht“, sagt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Bodenseekreises Volker Mayer–Lay (CDU). Gerade mit Blick auf die wirtschaftlich starke Region sei es richtig, dass sich das Land Baden–Württemberg hier engagiere. „Den Flughafen aufgrund der bestehenden Verkehrssituation in Frage zu stellen halte ich für schlicht nicht nachvollziehbar.“ Der Bodensee–Airport sei ein Lichtblick im Verkehrsschatten der Region.

Die nun losgetretene Debatte sei ideologisch motiviert: „Die neue Präsidentin des Landesrechnungshofs wurde — legitimer Weise — nachdem sie viele Jahre als Ministerialdirigentin im grün geleiteten Landesfinanzministerium arbeitete, direkt vom grünen Ministerpräsidenten ernannt, ebenso die weiteren Mitglieder des Landesrechnungshofes.“ Dass sich hier nach nun zwölfeinhalb Jahren bestimmte politisch gefärbte Meinungen verfestigten, sei wenig überraschend.

Neben der nur mangelhaft ausgebauten Bodenseegürtelbahn, gebe es mit der nicht ausgebauten B 31 zwischen Überlingen und Immenstaad und zwischen Friedrichshafen und der A96 sowie der ebenfalls nicht ausgebauten B 30 in Richtung Ravensburg noch enorm viel Nachholbedarf. Hier nun zusätzlich den Bodensee–Airport als Regionalflughafen in Frage zu stellen, indem man die Realität auf unlautere Weise schön redet, „finde ich politisch wenig zielführend.“

Weidel: Flughafen als europäisches Bindeglied

„Kritik des Rechnungshofes sollte man grundsätzlich ernst nehmen. Mit dem Geld der Steuerzahler muss verantwortungsvoll umgegangen werden“, sagt die AfD–Bundestagsabgeordnete aus dem Bodenseekreis Alice Weidel. Man müsse aber auch bedenken, dass der Flughafen Friedrichshafen sich auch gegen Konkurrenz durchsetzen müsse, die großzügigere staatliche Rückendeckung habe.

Der Anteil von 5,74 Prozent des Landes ist das Mindeste, was das Land für den Flughafen erbringen muss. Klaus Hoher, FDP

„Die Behauptung, die Region könne auf den Flughafen verzichten, halte ich für falsch“, sagt die Co–Vorsitzende der AfD–Bundestagsfraktion. Er spiele eine wichtige Rolle in der Bodenseeregion und sei auch ein europäisches Bindeglied, „da auch unsere Nachbarn den Flughafen nutzen und schätzen“. Der gesamten Region würde neben einer fehlenden Verkehrsanbindung auch ein traditionsreiches und identitätsstiftendes Element schmerzlich fehlen, meint Weidel.

„Der Anteil von 5,74 Prozent des Landes ist das Mindeste, was das Land für den Flughafen erbringen muss“, sagt der FDP–Landtagsabgeordnete Klaus Hoher. Der Anteil stehe in keinem Verhältnis zu den restlichen Beteiligungen. „Nach meiner Auffassung sollte sich das Land sogar stärker beteiligen, denn der Flughafen ist für die Region von größter Bedeutung!“

Flughafen Teil der Luft– und Raumfahrtstrategie?

Der Raum Bodensee/Oberschwaben sei als Wirtschaftsstandort mit seinen vielen mittelständischen Unternehmen und Hidden Champions auf den Verkehrsflughafen angewiesen, weil die Straßen– und Zuganbindungen in der Region nach wie vor in einem desolaten Zustand seien.

„Eigentlich stellt sich die Frage, welche Rolle der Flughafen in der neuen Luft– und Raumfahrtstrategie des Landes Baden–Württemberg spielen kann, werden doch CO₂–neutrale Luftverkehre zunächst im Regionalflugsegment Einzug halten“, sagt Hoher.

Der Flughafen soll nach Angaben der Zeppelin–Stiftung ein europäisches Forschungszentrum werden, ein Zentrum, das sich dem ökologischen Fliegen widmet.

Hahn sieht Beteiligung nicht kritisch

Sogar der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn ist gegenüber den Aussagen des Rechnungshofs zurückhaltend: „Ich sehe die Beteiligung des Landes am Bodensee -Airport in Höhe von 5,74 Prozent nicht so kritisch“, sagt er.

Das Land sitze dadurch im Aufsichtsrat und sei direkt über die laufenden Entwicklungen informiert. Ausschlaggebend sei aber, „dass der Flughafen kein Dauerzuschussbetrieb mehr sein darf“. Es müsse absehbar sein, dass die Flughafen Friedrichshafen GmbH alleine tragfähig wird.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Verkehr sehen eine Veräußerung der Beteiligung an der Flughafen Friedrichshafen GmbH derzeit kritisch. Ministerien für Finanzen und Verkehr

Verkehrstechnisch sieht Hahn die Bodenseeregion „wirklich nicht ausreichend angebunden“. Maßgeblich für den Landtagsabgeordneten sei aber nicht der Flughafen, sondern der dringend notwendige Ausbau der Bodenseegürtelbahn und die damit verbundene Anbindung vieler Gemeinden ans nationale Schienennetz.

Auch die Straßenverkehrssituation vor allem die B 31 rund um Hagnau sei nicht tragbar. Schnelle Lösungen müssten her, ebenso bei der B30 von Friedrichshafen nach Meckenbeuren.

Verkauf der Anteile kein Thema

Dass das Land beim Flughafen aussteigen könnte, ist laut den zuständigen Ministerien Finanzen und Verkehr aktuell kein Thema. „Der Flughafen Friedrichshafen hat in der Vergangenheit bis 2019 im operativen Ergebnis stets positiv abgeschnitten“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme an den Rechnungshof, die der SZ vorliegt.

Durch die beihilfekonforme finanzielle Unterstützung aller Gesellschafter, welche von der EU–Kommission genehmigt wurde, bestehe derzeit eine positive Fortführungsprognose für den Flughafen. „Der Flughafen Friedrichshafen leistet einen Beitrag zur Konnektivität, indem er durch seine geografische Randlage die Region mit internationalen Verkehrsnetzen und europäischen Wirtschaftszentren verknüpft“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Und vor allem: „Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Verkehr sehen eine Veräußerung der Beteiligung an der Flughafen Friedrichshafen GmbH derzeit kritisch.“