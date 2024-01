Friedrichshafen

Trotz Herausforderungen positive Mitgliederentwicklung bei IG Metall

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die IG Metall Geschäftsstellen in Friedrichshafen - Oberschwaben und Singen konnten im Jahr 2023 eine positive Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen verzeichnen. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage und Herausforderungen wie dem Rückgang der Neueinstellungen und der Schließung des Traditionsunternehmens der Gießerei DGH ist es das vierte Jahr in Folge, in dem die Geschäftsstellen eine Zunahme der Mitgliedschaft feiern können, teilt die Gewerkschaft mit.