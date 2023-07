Trio Toccata spielt in Friedrichshafen und in Tettnang

Das Trio Toccata, ein Ensemble, das in der seltenen Besetzung — zwei Trompeten und Orgel — spielt, ist am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus in Tettnang, und am Samstag, 29. Juli, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria in Jettenhausen, mit jeweils einem festlichen Sommerkonzert zu Gast.

Das Ensemble mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger spielt bei beiden Konzerten unter anderem Werke wie das Concerto von Tomaso Albinoni, die Ouvertüre zum Occassional Oratorio von Georg Friedrich Händel sowie das Concerto für zwei Chalumeaux, von Georg Philipp Telemann, gespielt auf Corni da Caccia. Im Mittelpunkt steht das Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski.

Als ein eingespieltes Ensemble mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm, Virtuosität und einer klanglichen Vielfalt durch verschiedene Instrumente aus der Horn– und Trompetenfamilie zeichnen sich die Konzerte des Trios auf besondere Art und Weise aus. Die drei Musiker studierten an der Musikhochschule in Stuttgart und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In– und Ausland in dieser Besetzung. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.