Friedrichshafen

Trio Fabro spielt im Atrium auf

Friedrichshafen

Das Trio Fabro (Foto: Veranstalter )

Die Jazz am Donnerstag-Reihe präsentiert am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr im Theater Atrium in Friedrichshafen im Fallenbrunnen die „30 Jahre Trio Fabro-Jubiläumstournee“.

Veröffentlicht: 12.10.2023