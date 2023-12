Die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers mit Keimen in den Netzen der Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS) und das Gemeindegebiet Langenargen ist gefunden: Laut Pressemitteilung der ZWUS floss durch einen technischen Defekt Wasser der Argen in den Einzugsbereich „Obere Wiesen“.

Das Trinkwasser im Bereich der ZWUS und des Gemeindegebiets Langenargen muss laut Pressemitteilung über die Weihnachtstage weiterhin abgekocht werden. Als Grund wird angegeben, dass die gemessene Keimbelastung zwar weiter rückläufig sei, sich aber noch nicht bei null befinde. Nach den Weihnachtstagen werde über eine Aufhebung des Abkochgebot frühesten am 27. Dezember entschieden.

Im Folgenden beantwortet der ZWUS Fragen rund ums Abkochverbot, um die Chlorung des Wassers und zum weiteren Vorgehen.

Wie hoch ist derzeit die Konzentration der Keime in den Netzen ZWUS und Langenargen?

Die gemessene Keimzahl in den Netzen war von Anfang an nur einstellig, jeweils gerechnet auf 100 Milliliter Probeninhalt. Die Trinkwasserverordnung schreibt aber für alle drei festgestellten Keimarten (Escherichia Coli, coliforme Keime und Enterokokken) Nullwerte vor, weshalb das Abkochgebot besteht. Wichtig dabei: In den Hochbehältern war die Konzentration am höchsten. Mit zunehmender Verweildauer im Netz verringert sich die Keimbelastung weiter, da das Wasser nährstoffarm ist und die Keime teilweise bereits von selbst absterben.

Die Chlorbeigabe erfolgt daher direkt in die Hochbehälter, um diese als erste keimfrei zu bekommen. Auch die Chlorkonzentration baut sich in den Netzen selbst bereits teilweise wieder ab, sodass freies Chlor in den Haushalten nur in sehr geringer Konzentration ankommt und dort gesundheitlich unbedenklich ist.

Warum konnte das Abkochgebot für die betroffenen Netzteile des Zweckverbandes Haslach-Wasserversorgung so rasch wieder aufgehoben werden?

Laut Pressemitteilung des ZWUS habe die Kommunikationskette zwischen den Partnern ZWUS und Haslach-Wasserversorgung am Montag, 18. Dezember mit Bekanntwerden des ersten Verdachtes einer Verunreinigung sofort gegriffen. Der ZWUS hat demnach den betroffenen Brunnen „Obere Wiesen“ vom Netz genommen, während die Haslach-Wasserversorgung unverzüglich die Förderleistung ihrer Brunnenanlage „Buch“ erhöht hat und die Fließrichtung vom Hochbehälter Brünnensweiler (Haslach-Wasserversorgung) in Richtung der Netze ZWUS und Langenargen umgekehrt wurde.

Allerdings konnte laut ZWUS zu diesem Zeitpunkt (Montag) nicht ausgeschlossen werden, dass bereits verkeimtes Wasser aus dem Brunnen „Obere Wiesen“ bis in den Hochbehälter Brünnensweiler gelangt ist. In enger Absprache und fachlichem Austausch zwischen den Beteiligten und dem Gesundheitsamt musste daher auch für diesen Netzteil ein Abkochgebot gelten. Die labortechnische Auswertung der Proben braucht Zeit und erst als gesichert war, dass der betroffene Netzteil der Haslach-Wasserversorgung keimfrei geblieben ist, konnte das Abkochgebot umgehend wieder aufgehoben werden.

Warum ist das Kerngebiet der Stadt Tettnang von Anfang an nicht betroffen gewesen?

Hier versorgt der Verbundpartner Städtisches Wasserwerk Tettnang. Die Wassergewinnung erfolgt hier überwiegend aus den Riedquellen (nahe dem Freibad Ried befindlich). Zwar wird auch hier Wasser aus dem Brunnen „Obere Wiesen mit zugespeist, es wird aber zusammen mit dem Wasser aus den Riedquellen mit einer Ultraviolett-Anlage vor der Abgabe ins Netz desinfiziert. Die Keimfreiheit ist damit gesichert.

Was sind mögliche Ursachen für die Verkeimung?

Bereits am Montag, 18. Dezember, als mit dem ersten Verdachtsmoment der Brunnen „Obere Wiesen“ vom Netz genommen wurde, musste vermutet werden, dass es im Grundwasserzustrom des Brunnens einen Eintritt von Oberflächenflächenwasser in das Grundwasser gegeben hatte. Allerdings passiert dies nicht infolge von Regenfällen, obwohl diese in den letzten Wochen anhaltend und reichlich zu verzeichnen waren.

Hierfür ist der das Grundwasser schützende Kieskörper zu mächtig. Es muss ein weiterer Faktor hinzugekommen sein, der mit den nahe dem Brunnen liegenden Flusssystemen aus Argen und Mühlkanal (Zulauf von Argenwasser zu insgesamt drei Wasserkraftwerken; der Mühlkanal galt historisch als Gewerbekanal, ist im Jahre 1570 erstmals urkundlich erwähnt und wurde im Auftrag der Grafen von Montfort errichtet) im Zusammenhang steht. Die noch am Montag erfolgten Begehungen im betroffenen Gebiet haben gezeigt, dass es im Bereich des Mühlkanals zu deutlichen Wasserübertritten kam, dieser also an mehreren Stellen übergelaufen sein muss.

Inzwischen gilt als gesichert, dass es am Zulaufwehr von der Argen in den Mühlkanal am 12. Dezember nachts zu einem technischen Defekt gekommen ist. Dies führte dazu, dass das Wehr trotz des zu dieser Zeit erhöhten Argenwasserstandes voll geöffnet hat. Der Mühlkanal konnte das Wasser nicht aufnehmen und so kam es zu einem Zulauf des Oberflächenwassers (Argenwasser) in den Einzugsbereich des Brunnens „Obere Wiesen“. Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand wahrscheinlich, dass sich dieses Oberflächenwasser mit dem Grundwasser vermischt hat und so in den Brunnen gelangt ist.

Die Wehrsteuerung wird von privater Seite betrieben und ist dem Zugriff der Wasserversorger entzogen. Sie wurde aber als Sofortmaßnahme so umgesteuert, dass das Wehr künftig automatisch voll zufährt, wenn die Steuerung einen technischen Defekt erleidet. Die „Ursachenforschung“ ist insgesamt allerdings noch nicht abgeschlossen.

Wie ist die weitere Strategie?

Mit Blick auf die Keimfreiheit und das am Mittwochnachmittag im Netzgebiet der Haslach-Wasserversorgung aufgehobene Abkochgebot zeigen sich erste Erfolge. Die Sofortmaßnahme der Stilllegung des Brunnens „Obere Wiesen“ hat verhindert, dass die Keime überhaupt bis in diese Netzbereiche vordringen konnten.

So kann über den Hochbehälter Brünnensweiler nun stetig Wasser aus dem Grundwasserwerk Buch (Gemarkung Bodnegg) über den Hochbehälter Hagenbuchen bis ins Netzgebiet des ZWUS und nach Langenargen gelangen und so in den Netzen nach und nach das keimbelastete Wasser verdrängen.

Im Bereich Meckenbeuren-Buch speist zudem das Wasser aus der Quelle Mühlebach bei Liebenau stetig das ZWUS-Netz von Norden und sorgt auch damit für das Verdrängen der Keime.

Dieser Vorgang wird nun durch die Sicherheits-Chlorung beschleunigt. Dennoch benötigt es Zeit, bis die über 150 Kilometer betroffenes Leitungsnetz plus Hausanschlüsse von ZWUS und Langenargen voll umgesetzt sind. Deshalb muss das Abkochgebot vorsorglich über das Wochenende und die anstehenden Weihnachtsfeiertage für die Netzbereiche Langenargen und ZWUS aufrecht erhalten bleiben.