Traumdebüt für Friedrichshafens neuen Mittelblocker

Beim Debüt des kubanischen Mittelblockers José Israel Masso Alvarez hat der VfB Friedrichshafen am Donnerstagabend seine Pflichtaufgabe in der Volleyball-Bundesliga erfüllt. Die Häfler gewannen in der mit 843 Zuschauern bei Weitem nicht ausverkauften Spacetech-Arena gegen den Tabellenletzten Netzhoppers Königs Wusterhausen mit 3:0 (25:18, 25:12, 25:18). „Wir mussten auf die Siegerstraße zurückkommen, das ist uns gelungen“, sagte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Das nimmt uns ein bisschen den Stress, der durch die Niederlagenserie gekommen ist.“

Schon der erste Punkt des Abends gehört Masso

Inklusive Pokal hatte der VfB viermal in Folge verloren. Diese Serie endete nun ‐ dazu gab es das Traumdebüt für Masso. Gleich als Erster durfte er bei der Mannschaftsvorstellung aufs Feld. Zuvor hatte ihm der zweite Zuspieler Sergio Carrillo aber erst kurz erklären müssen, wie und wo er hinzugehen hatte. Masso stand gleich in der Startaufstellung und machte auch den ersten Punkt des Abends. „Jetzt geht es darum, das Spiel gut zu lesen und seine Höhe voll auszuschöpfen“, sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt vor der Partie bei Dyn über den neuen Mittelblocker.

Königs Wusterhausen ist nicht der Maßstab, an dem sich die Häfler in der Bundesliga messen wollen. Doch das Spiel am Donnerstag zeigte, dass der VfB mit Masso einen Glücksgriff gelandet haben könnte. Der junge Kubaner steuerte einige tolle Punkte zum Sieg bei, begeisterte etwa mit Angriffsschlägen weit über Netzhöhe und hatte schon während des Spiels ein Lächeln auf dem Gesicht. „Wir haben einen kleinen Teil seiner Möglichkeiten gesehen“, meinte Lebedew. „Ich glaube, er hat seinen Jetlag noch nicht ganz überwunden, er wird mit jedem Tag besser.“ Mit 14 Punkten war der 25-jährige Kubaner der erfolgreichste Angreifer der Partie ‐ und wurde gleich bei seinem Debüt mit der MVP-Medaille ausgezeichnet. Was für ein Einstand!

Schweres Bundesliga-Auftaktprogramm für die Gäste

Die sehr junge Mannschaft aus Königs Wusterhausen in Brandenburg bekam zu Saisonbeginn wegen Problemen bei der Lizenzierung sechs Punkte abgezogen und kam zudem mit fünf 0:3-Niederlagen im Gepäck nach Friedrichshafen. Zu Gute halten muss man den Netzhoppers allerdings, dass ihr Auftaktprogramm in die neue Saison kaum schwerer hätte sein können. Lüneburg, Berlin, Giesen, Düren und Herrsching hießen die ersten fünf Gegner ‐ diese Teams belegten vor dem Spiel am Donnerstag die Ränge eins bis fünf. Nun kam der VfB dazu, der durch den Erfolg in der Tabelle auf Rang fünf kletterte.

Die Häfler spielten gegen die Netzhoppers nicht fehlerfrei, aber sie waren deutlich überlegen. Immer wieder schlichen sich zwar kleine Konzentrationsfehler ins Spiel des VfB ein. Aber Zuspieler Aleksa Batak verteilte die Bälle so gut, dass sich die Brandenburger überhaupt nicht darauf einstellen konnten. Nur ein Blockpunkt stand am Ende in der Statistik der Netzhoppers ‐ bei den Häflern waren es acht Blockpunkte. Fünf davon gingen auf das Konto von Masso. „Ich bin einigermaßen zufrieden“, zeigte sich Lebedew trotz des 3:0-Erfolgs nicht total euphorisch.

Kohn wird den Häflern einige Wochen fehlen

Die Angelegenheit in der Spacetech-Arena war aber so klar, dass der VfB-Trainer ein bisschen durchwechseln konnte. Marcus Böhme, Marc-Anthony Honoré und Jan Fornal standen die ganze Zeit hinter der Bande, alle anderen durften ran. „Ich wollte nicht zu viel wechseln, die Jungs sollten sich ein bisschen Selbstvertrauen holen“, meinte Lebedew. Einen guten Eindruck hinterließ Jackson Young ‐ dem Kanadier gelangen neun Punkte. Auch der 19-jährige Diagonalangreifer Simon Tabermann Uhrenholt sowie Carrillo durften sich zeigen.

Es war also ein gelungener Abend bei den Häflern. Eine schlechtere Nachricht gab es am Donnerstag aber auch: Auf den Außenangreifer Simon Kohn müssen die Häfler in den kommenden Wochen verzichten. Wie der VfB mitteilte, hat sich der 19-Jährige eine kleine Fraktur am Oberarm zugezogen. Im neuen Jahr will Kohn wieder angreifen.