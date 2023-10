Die Stadt überarbeitet die Richtlinien für das kommunale Baukindergeld. Demnach soll der Zuschuss für Familien, Paare und Alleinerziehende mit Kindern erhöht und zugleich der Verwaltungsaufwand verringert werden.

Seit 2007 unterstützt Friedrichshafen Häfler Familien mit Kindern beim Bau oder Kauf von Wohneigentum. 244 entsprechende Anträge wurden seitdem bewilligt, 89 für den Erwerb von Wohnungen, 159 für den Kauf von Häusern.

Paralleles Förderprogramm

Neben einer einkommensabhängigen Grundförderung gibt es seit 2013 eine zusätzliche Bezuschussung von besonders energiesparenden Gebäuden. Die soll nun abgeschafft werden, weil es ein paralleles Förderprogramm zum Klimaschutz gibt.

Zugleich schlägt die Verwaltung vor, die Grundförderung zu erhöhen. Bisher gab es ‐ je nach Einkommen und nur bis zu einer bestimmten Obergrenze ‐ zwischen 2000 und 3000 Euro pro Kind als Zuschuss. Nun sollen es 5000 bis 8000 Euro sein.

Ab 1. November soll es losgehen

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt des Gemeinderats stimmte den Vorschlägen am Dienstag einstimmig zu. Man darf davon ausgehen, dass sich der Gemeinderat am 23. Oktober ebenso entscheidet. Die Änderung könnte dann am 1. November in Kraft treten.

Bei der PBU-Sitzung wurde bekannt, dass im laufenden Jahr noch kein einziger Antrag auf Baukindergeld bewilligt worden ist. Angesichts weiter hoher Immobilienpreise, aber stark gestiegener Baukosten und Zinsen schrecken offenbar viele Familien vor dem Traum vom Eigenheim zurück.