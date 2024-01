Trauerhilfe für junge Menschen

Zu einer zweitägigen Auszeit für junge Menschen, die eine wichtige Person ihres Lebens durch Krankheit, einen Unfall oder auf andere Weise plötzlich und unerwartet verloren haben, lädt die Kontaktstelle Trauerpastoral, mit Sitz in Weingarten, ein.

Wie die Organisatoren mitteilen, werden Jugendliche ab zwölf Jahren unter dem Titel „Missing You“ vom 15. bis 17. März im Don-Bosco-Haus in Friedrichshafen begleitet und unterstützt. Anmeldeschluss ist der 17. Februar. Junge Erwachsene zwischen 18 bis 35 Jahren können sich vom 26. bis 28. April im Jugendhaus Elias in Blaichach austauschen und Beratung in der veränderten Lebenssituation erhalten. Anmeldeschluss ist der 2. April.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite www.kontaktstelle-trauerpastoral.de oder unter der Telefonnummer 0176/74990279.

Die Kontaktstelle Trauerpastoral bündelt seit 2021 Angebote für Trauernde und Begleitende im Landkreis Ravensburg und darüber hinaus. Eine Übersicht mit Veranstaltungen für alle Altersgruppen und Kontaktdaten von Ansprechpartner sind in der Broschüre „TrauerWege 2024“ veröffentlicht. Diese kann kostenfrei angefordert werden unter: [email protected]