Trainerkonferenz: Mark Lebedew gibt sein Wissen weiter

In der Friedrichshafener Spacetech Arena wird am Samstag, 9. September, ordentlich fachgesimpelt. Mark Lebedew, Trainer des Volleyball–Bundesligisten, lädt zusammen mit seinem Co–Trainer Constant Tchouassi und Juan Manuel Serramalera, Trainer von Volley Amriswil, zum Trainerseminar ein. Der 56–jährige Australier möchte sein Wissen an Trainerkollegen weitergeben und mit ihnen ins Gespräch kommen. Dabei ist die Konferenz sowohl für Spitzen–, als auch für Nachwuchs– und Amateurtrainer geeignet.

„Es gibt immer wieder Dinge, die wir über diesen Sport dazulernen können, denn auch Volleyball entwickelt sich ständig weiter“, wird Lebedew in der VfB–Mitteilung zitiert. „Es macht mir einfach großen Spaß, über diese Entwicklungen zu sprechen und sich auszutauschen.“ Sein Leben dreht sich fast 24 Stunden am Tag um Volleyball. Wenn er nicht in der Halle steht und die Profis der Häfler Volleyballer trainiert, füllt er seinen eigenen Blog und die sozialen Medien mit dem Wissen, was er in 26 Jahren als Trainer bei verschiedenen Nationalmannschaften und europäischen Topclubs im In– und Ausland zusammengetragen hat.

Drei verschiedene Themengebiete

Immer wieder veranstaltet Lebedew auch Seminare zu verschiedenen Themen — zuletzt im Rahmen der Volleyball Nations League in Polen. Für den 9. September hat der Australier nun eine seiner internationalen Trainerkonferenzen in Friedrichshafen geplant. Tchouassi behandelt dabei das Themengebiet „Motivation“. Serramalera, der unter anderem mit den United Volleys Frankfurt den DVV–Pokal holte, beschäftigt sich mit der technischen Ausbildung von Volleyballern. Lebedew selbst nimmt sich auf analytische, taktische und technische Art des ewigen Duells Zuspieler gegen Mittelblocker an.

Die Konferenz wird vom Deutschen Volleyball–Verband sogar als Fortbildung für A–Trainer anerkannt. Dem Australier ist aber wichtig, sich nicht nur an den Kreis der Profitrainer zu richten. „Wir gestalten die Themen so, dass sie auf jeden Fall auch für Jugendtrainer und Coaches im Amateurbereich interessant sein werden“, so Lebedew. „Jeder, der an unserer Konferenz teilnimmt, soll etwas für sich und sein Training mitnehmen. Ganz entscheidend ist für mich auch die Diskussion und der Austausch untereinander.“

Start ist um 10 Uhr, gegen 17 Uhr ist die Veranstaltung in der Spacetech Arena beendet. Anmeldungen sind unter [email protected] möglich. Für jeden Teilnehmer wird eine Gebühr von 80 Euro fällig. Trainer, die die Konferenz als Fortbildung für ihre Lizenz nutzen möchten, erhalten ein Zertifikat über acht Lerneinheiten.