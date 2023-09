Wie war das eigentlich vor 100 Jahren, als Johann Haufler im November 1923 den Volkstrachten- und Heimatvereins „Bodenseer 1923“ mitbegründet hat? So genau wissen das die heutigen Vorstände Eberhard Otto und Reinhold Geiselhart nicht. Nur spärlich vorhanden seien Aufschriften von damals. Sicher ist: Zwei Jahre nach Kriegsbeginn wurde der Verein von der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ übernommen.

Ab Juni 1941 verlieren sich die Vereinsspuren in den Kriegswirren. Erst 1950 trafen sich die ehemaligen Mitglieder und Trachtenfreunde erneut, ein Jahr später folgte die offizielle Wiedergründung des Vereins, so steht es in der Vereinschronik. Was sich dagegen in der jüngeren Zeit gewandelt hat, das wissen Eberhard Otto und Reinhold Geiselhart ganz genau. Auf eine Neuerung sind sie dabei besonders stolz.

„Wir sind nicht altbacken“, stellt Eberhard Otto, 1. Vorsitzender der Bodenseer, klar, auch, wenn das bei einem Trachten- und Heimatverein zuerst einmal so anmute. Aber: „Das, was wir tun, entspringt einfach einer Wertschätzung unserer Generation gegenüber den Generationen vor uns“, sagt er.

Traditionen aus dem Allgäu

Die Wurzeln dieser Generationen liegen nicht in Friedrichshafen, sondern in der Voralpenregion rund um Isny. Die Vorfahren von Otto und dem 2. Vorsitzenden Reinhold Geiselhart hätten erst durch die aufkommende Industrialisierung ihren Weg an den Bodensee gefunden.

Mitgebracht haben sie damals auch ihre Tracht. Wie diese aussieht? „Eine kurze oder lange Lederhose, ein grüner Plüsch- oder Filzhut mit breiter Krempe und Feder, dazu eine grüne Weste“, zählt Eberhard Otto auf. Das Wappen befindet sich im Hosenträger. Die „Mädle“ tragen ein Mieder aus schwarzem Samt, eine kurzärmelige Spitzenbluse und einen grauen Rock mit dunkelgrünem Samtband.

So könnte die Buchhorn-Tracht ausgesehen haben

Besonders stolz ist der Verein auf eine Neuerung aus dem Jahr 2003. „Mit viel Recherchearbeiten und der Hilfe des Schneiders Jürgen Hohl ist es uns gelungen, eine historische Bürgertracht zu entwerfen, die die Menschen in der Stadt Buchhorn um das Jahr 1810 getragen haben dürften“, sagt Eberhard Otto.

Das Wappen der damaligen Reichsstadt Buchhorn befindet sich in der Rundhaube der weiblichen Tracht. Es besteht aus einer Buche mit 15 Blättern und einem Horn. (Foto: Volkstrachten- und Heimatverein „Bodenseer 1923“ )

Einer der markantesten Unterschiede zur Gebirgstracht ist die Rundhaube, die die Frauen anstatt eines Huts tragen. Bei den Männern ist es der lange grüne Gehrock.

Weil der Nachwuchs aber gerne den bayrischen Schuhplattler-Tanz aufführt, der fest zum Allgäu gehört und nichts mit Buchhorn zu tun hat, tendieren die jungen Vereinsmitglieder eher zur Gebirgstracht, sagt Reinhold Geiselhart. Durch die Auswahl der beiden Trachten sei der Verein „eine kleine Besonderheit im Bodenseegau“.

Einer der markantesten Unterschiede der Buchhorntracht (links) gegenüber der Allgäuer Gebirgstracht (rechts) ist bei den Frauen die Rundhaube, die anstatt eines Huts getragen wird und die sich an der damaligen französischen Mode orientiert. Komplett wird die Frauentracht durch ein grünes Kleid, eine helle Schürze und einen kleinen Korb, der das Bäuerliche repräsentiert. Die Männer tragen grüne Gehröcke, braune Bundhosen, rote Westen und einen großen Hut. Bayerisch Geplattelt wird aber nur in der Gebirgstracht, was diese beim Nachwuchs besonders beliebt macht. (Foto: Volkstrachten- und Heimatverein „Bodenseer 1923“ )

Ein wichtiges Ereignis in der Vereinschronik sei 1985 der Bezug des eigenen Vereinsheims an der Rotach gewesen. 15.000 Arbeitsstunden hätten die Vereinsmitglieder für den Bau investiert.

Früher peinlich, heute angesagt

Aktuell hat der Verein 135 Mitglieder im Alter zwischen fünf und 95 Jahren. Otto und Geiselhart haben das Vereinsleben durch ihre eigenen Eltern im Blut. Erst in der Pubertät habe das seine Hürde mitgebracht, sagt der 1. Vorstand.

„Früher hat man geschaut, dass die anderen Jungs einen bloß nicht sehen, wenn man in Tracht unterwegs war“, erinnert er sich. Heutzutage seien diese wieder modern. Deshalb hoffen die beiden Vorstände auf mehr Zulauf von jungen Menschen.

Was diese mitbringen müssten? „Sie sollten Spaß dabei haben, Theater zu spielen, gemeinsam zu musizieren oder in schwäbischer Mundart zu sprechen“, sagt Eberhard Otto. Neben den Trachten spiele auch „Heimat“ eine große Rolle.

Vielseitiges Vereinsleben

Unter diesen Vereinsbereich zählt das Theater, das alljährlich im Mai in schwäbischer Mundart aufgeführt wird. Eberhard Otto und Reinhold Geiselhart gehören als einzige noch zur Erstbesetzung von 1979. Daneben stehen Volkstänze aus dem süddeutschen Raum auf dem Programm.

Dass der Verein offen für Neues ist, hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen. So zum Beispiel im Jahr 1972, als sie vor den Augen ihrer Eltern das damals übliche Akkordeon durch ein Keyboard ersetzten. „Die haben ganz schön geschaut“, erinnert sich Eberhard Otto und lacht.