Die Tour de France der Frauen endet mit einem überlegenen Sieg der Niederländerin Demi Vollering. Ricarda Bauernfeind wird Neunte. Liane Lippert aus Friedrichshafen belegt in der Gesamtwertung Platz 20.

Erst Vingegaard, dann Vollering: Nach der Tour de France der Männer hat auch die Frankreich-Rundfahrt der Frauen mit einem überlegenen Sieg geendet. Eine Woche nach dem Triumph des dänischen Radsport-Königs in Paris durfte beim Finale der „Tour Femmes“ in Pau auch die Niederländerin Demi Vollering als unumschränkte Herrscherin im Gelben Trikot jubeln. Stark auch die deutsche Bilanz: Zwei Etappensieg, Gesamtplatz neun für Ricarda Bauernfeind.

Lippert gewann zwei der acht Etappen

„Ich habe hart dafür gearbeitet, aber das reicht manchmal nicht — man muss auch den Glauben an sich haben und die Balance finden“, sagte die 26 Jahre alte Vollering, die am Samstag mit einem überlegenen Sieg bei der Bergankunft am Tourmalet Gelb erobert hatte: „Das ist mir hier gelungen.“

Im abschließenden Zeitfahren über 22,6 km belegte Vollering mit zehn Sekunden Rückstand Platz zwei hinter ihrer SD–Worx–Teamkollegin Marlen Reusser (Schweiz). Im Gesamtklassement hatte Vollering 3:03 Minuten Vorsprung auf die Belgierin Lotte Kopecky (ebenfalls SD Worx), die am Samstag Gelb an Vollering verloren hatte.

Zeitgleich mit Kopecky wurde die Polin Katarzyna Niewiadoma Gesamtdritte. Weltmeisterin Annemiek van Vleuten (40), die am Saisonende ihre Karriere beendet, konnte wie am Tourmalet nicht mithalten und rutschte als Tages–14. auf Gesamtplatz vier ab.

Bauernfeind sicherte als 27. des Zeitfahrens ihre Top–10–Platzierung ab. Beste Deutsche war am Sonntag Clara Koppenburg auf Platz 24. Bauernfeind und die deutsche Meisterin Liane Lippert hatten zwei der acht Etappen gewonnen und damit für viel Furore gesorgt. Lippert aus Friedrichshafen belegte am Ende in der Gesamtwertung den 20. Platz.

WM beginnt im August in Glasgow

Sie alle standen aber in Vollerings Schatten. Während ihr Männer–Pendant Jonas Vingegaard mit zwei Gala–Etappen alles klar gemacht hatte, reichte Vollering ein überragender Auftritt bei der Königsetappe am Samstag. Bei der Bergankunft im Nebel auf dem legendären Tourmalet siegte Vollering mit 1:58 Minuten Vorsprung auf Niewiadoma. Vollerings 14 Jahre ältere Landsfrau van Vleuten verspielte mit 2:34 Minuten Rückstand die Titelverteidigung.

In der Anfahrt zum Tourmalet kam es zu kuriosen Szenen, weil van Vleuten und Vollering als Duo in der Verfolgung von Niewiadoma nicht zusammenarbeiten wollten, fast Stehversuche unternahmen und sich mit unfreundlichen Worten bedachten — bis sie von der folgenden Gruppe eingeholt wurden.

Vollering hatte ein überragendes Frühjahr gefahren, binnen einer Woche Amstel Gold Race, Fleche Wallone und Lüttich–Bastogne–Lüttich gewonnen. Nun siegte sie erstmals bei einer großen Rundfahrt und untermauerte ihre Ansprüche für die am 5. August beginnende WM in Glasgow.