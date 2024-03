„Top-Service“ beim Stadtwerk am See

Das unabhängige „Energieverbraucherportal“ verlieh dem Stadtwerk am See die Auszeichnung „Top-Lokalversorger“. Besonders positive Bewertungen bekam das Stadtwerk vor allem in den Rubriken Ökologie, regionales Engagement, Transparenz und Service.

„Nicht allein der Preis ist entscheidend, sondern das Preis-Leistungsverhältnis und der verantwortungsvolle Umgang mit der alltäglichen Versorgung“, erklärt das Energieverbraucherportal die Beweggründe für seine jährliche, deutschlandweite Untersuchung, Über 600 Energieversorger wurden dabei unter die Lupe genommen, nur ein Drittel wurde überhaupt platziert.

Die Untersuchung umfasst neben Preis- und Tarifkomponenten auch die Punkte Service, regionales Engagement, Digitalisierung, Kundenzufriedenheit und Transparenz. In den vergangenen Jahren hinzu gekommen sind die Themen Ökologie, Zukunft und Energiewende. Insgesamt betrachtet, sieht sich das Stadtwerk am See laut einer Medieninfo „top aufgestellt - im Hier und Heute und in der Zukunft“.

Das Siegel „Top-Lokalversorger“ wird jährlich an besonders servicestarke Unternehmen vergeben. Das Stadtwerk am See erhielt das Prädikat „Top-Lokalversorger“ für Strom und Gas in seinem Heimatmarkt um Friedrichshafen und Überlingen im Bodenseekreis.