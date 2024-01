„Dieses Wunder könnte jedes Jahr auch komplett ausbleiben“, sagt der katholische Dekan Bernd Herbinger. „Aber jedes Jahr ereignet es sich wieder.“ Mit dem Wunder meint Herbinger die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung für „Häfler helfen“.

Bis Dreikönig haben 795 Spenderinnen und Spender insgesamt 186.734 Euro überwiesen. Zwar geht es bei dieser Aktion, die die „Schwäbische Zeitung“ gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirche durchführt, nicht um eine Jagd nach Rekorden.

Zweithöchstes Ergebnis

Aber dass das zweithöchste Spendenergebnis in der Geschichte von „Häfler helfen“ zustande kam, zeigt eines: Die Stadtgesellschaft steht weiterhin zusammen. In dieser Zeit der stark gestiegenen Preise ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen auch an diejenigen denken, denen es wirklich schlecht geht.

Die Spenden stehen nun zu zwei Dritteln dem katholischen Stadtdiakonat und zu einem Drittel der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der evangelischen Diakonie zur Verfügung. Beide Einrichtungen helfen damit Menschen, die ihre Notlagen in den Beratungsstunden schildern.

„Diese Spenden geben uns die finanzielle Rückendeckung für das ganze Jahr“, sagt Sabine Hornig von der Diakonie. Rund 1000 Menschen in Friedrichshafen, schätzt Stadtdiakon Martin Rebmann, profitieren von den Spenden von „Häfler helfen“.

,Häfler helfen’ eröffnet Perspektiven, bevor es in den Keller geht. Sabine Hornig

Diese Zahl umfasst nicht nur diejenigen, an die das Geld ausgezahlt wird, sondern auch deren Familien - darunter viele Kinder. Aber es geht bei der Hilfe des Stadtdiakonats und der Schwangerenberatung nicht ums Geld allein: Erst zusammen mit den Beratungen wirken die ausgezahlten Spenden als oft dringend benötigte Spritze in Sachen Lebensmut.

„Besonders viele junge Leute finden wieder ins Berufsleben zurück. Oder sie bekommen den moralischen Kick, sich nicht selbst abzuschreiben“, schildert Sabine Hornig ihre Erfahrungen. „,Häfler helfen’ eröffnet Perspektiven, bevor es in den Keller geht.“

Das neue Jahr beginnt mit vielen Hilfesuchenden

„Häfler helfen“ wird dringend gebraucht. Zu Martin Rebmann sind im neuen Jahr in einer einzigen Sprechstunde sechs neue Klienten erschienen. Bei Sabine Hornig waren es seit Jahresbeginn sogar 24 neue Hilfesuchende.

Ob sie Spendengelder erhalten, machen Rebmann und Hornig von der jeweiligen Lebenssituation abhängig. Sicher ist aber eines: „Alle Personal- und Verwaltungskosten in Zusammenhang mit ,Häfler helfen’ werden von den beiden Kirchen getragen. Von den Spenden wird dafür nichts abgezogen. Sie gehen zu 100 Prozent an die Empfänger“, sagt Martin Hennings, Leiter der SZ-Redaktion.

Diese Empfänger finden sich später mitunter auf der Seite der Gebenden wieder: So mancher, der sich mit Spenden von „Häfler helfen“ aus der Krise gearbeitet hat, zählt heute selbst zu den Spendern - einfach um von der erfahrenen Hilfe etwas zurückzugeben.

Und auch Menschen, die noch im Prekären feststecken, leisten ihren Teil, um zu helfen: „Schon mehrfach haben Klienten mir angeboten, Übersetzungsdienste für andere Klienten zu leisten, etwa ins Arabische“, sagt Sabine Hornig.

Die Armen haben keine Lobby

Für Bernd Herbinger ist „Häfler helfen“ schon deshalb so wichtig, weil die Aktion „ im Advent ein Licht auf jene Leute in Friedrichshafen wirft, die jeden Tag kämpfen müssen“. Leute, die nicht in einem Interessenverband organisiert sind, der auf ihre Probleme hinweist - weil Armut nicht vereint, sondern einsam macht.

Umso froher ist der evangelische Codekan Reimar Krauß darüber, dass der Kreis der Spenderinnen und Spender sich immer weiter auffächert. „Es gibt eben nicht nur ein weltweites Netz“, sagt er in Anspielung auf das Internet, „sondern auch ein lokales Netz. Und ,Häfler helfen’ ist dabei so etwas wie die Kettfäden, die es zusammenhält“.

Die größte private Einzelspende beträgt 6000 Euro

Dieses Netz besteht nicht nur als Privatleuten, die „Häfler helfen“ in jedem Jahr wieder mit einer Spende bedenken - die größte Privatspende betrug in diesem Jahr 6000 Euro -, sondern auch aus der Stadt: Oberbürgermeister Andreas Brand hat 20.000 Euro gestiftet. Das Geld stammt aus den Bezügen des OB für seine Aufsichtsratsmandate bei den Stiftungsunternehmen ZF, Zeppelin GmbH und Luftschiffbau Zeppelin.

Hinzu kommen die Firmen. So hat die Fränkel-Stiftung mit 25.0000 Euro den größten Einzelbeitrag geleistet. Von der Kreisbaugenossenschaft kamen 4000 Euro in die Kasse, vom Versicherungsunternehmen Walter Frey 3000 Euro, von der Baufirma Georg Pfaff und von Brillen Müller jeweils 2500 Euro.

VfB und HSG dabei

Besonders freut sich das „Häfler helfen“-Team über das soziale Engagement der Vereine: Der VfB-Gesamtverein und die HSG-Handballer haben Sammlungen durchgeführt.

„Auf ,Häfler helfen’ liegt ein Segen“, bringt es Bernd Herbinger auf den Punkt. Denn wenn sich die Häflerinnen und Häfler von der Not ihrer Mitbürger nicht rühren lassen würden, wäre „Häfler helfen“ ein Misserfolg.