Ende Oktober hat sich in Waltenweiler ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer zu Tode gekommen ist. Der Unfall geschah an genau der Stelle, die der Anlieger Friedrich Triftshäußer im Portal der Stadt Friedrichshafen www.sags-doch.de bereits im September 2022 als besonders gefährlich bezeichnet hatte. Stadt, Ortsvertretung und Polizei haben jetzt einen Vor-Ort-Termin einberaumt.

Ein aus Richtung Ortsmitte kommender Radfahrer war an der beschriebenen Stelle mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Radler zusammengestoßen. Der aus der Ortsmitte fahrende Radler fuhr auf der linken, also der falschen Straßenseite. Das aber, so haben uns mehrere Leser aus Waltenweiler mitgeteilt, mache wegen der für Radfahrer sehr schlechten Bedingungen an dieser Stelle fast jeder.

Meldung schon vor einem Jahr

Friedrichs Triftshäußer hatte bereits 2022 diese Stelle im Sag’s-doch-Portal markiert und angemerkt, dass die Verkehrsführung für Radler dort gefährlich sei. Den Radweg müsse man in Richtung Osten an der markierten Stelle benutzen. Er endet erst in der Rechtskurve danach, hier müssen die Radler dann auf der Fahrbahn weiterfahren.

„Dort kann man aber nur schlecht auf die Fahrbahn wechseln. Außerdem wird man von herannahenden Fahrzeugen, die auch Richtung Osten fahren, nur spät wahrgenommen. Die Benutzungspflicht (des Radweges) sollte an der Einmündung ,Pfatthaagäcker’ aufgehoben werden, so dass Radler sich dort schon sicher in den Verkehr einsortieren können“, hatte Friedrich Triftshäußer 2022 geschrieben.

Ab der beschriebenen Stelle müssen auch die aus dem Ort kommenden Radler vorschriftsmäßig die Straße queren, um dann den links verlaufenden Radweg zu nutzen. Viele Fahrradfahrer aber fahren schon vorher auf der linken Seite, weil sie auf der Straße kaum Platz haben.

Ortsvorsteher wusste nichts davon

Die Eingabe beim Portal „Sag’s doch“ ist laut Stadtverwaltung vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung als zuständiges Fachamt geprüft worden. „In der Regel wird sich ein Eindruck der Situationen vor Ort gemacht. Je nach Anliegen werden die Ortsverwaltungen eingebunden“, schreibt die Stadtverwaltung.

Das ist in diesem Fall aber nicht passiert, Ortsvorsteher Achim Baumeister versichert, vor dem Unfall von der Gefahrenstelle nichts gehört zu haben.

„Wir haben den Vorfall im Ortschaftsrat besprochen und einen Ortstermin angeregt“, sagt Achim Baumeister. Der hat auch stattgefunden. Vertreter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, des Landkreises, der Polizei und des Ortschaftsrates seien anwesend gewesen.

Ortsbegehung hat Folgen

In der letzten Novemberwoche wurde laut Stadtverwaltung bei der Ortsbegehung „erneut festgestellt, dass die Beschilderungen und die Verkehrsführung korrekt ist.“ Dennoch sei es wichtig, dass die Verkehrsteilnehmer dieser Verkehrsführung auch folgen. Vor Ort seien unterschiedliche Maßnahmen besprochen worden, die nun geprüft würden.

Laut Achim Baumeister wird über eine Veränderung der Schutzstreifen, eine andere Verkehrsführung, eine Temporeduzierung oder andere bauliche Maßnahmen gesprochen und nachgedacht. Auch die von Friedrich Triftshäußer vorgeschlagene Lösung sei dabei in Betracht gezogen worden.

Anmerkung des Anliegers

„Mit den vor Ort besprochenen Maßnahmen soll die Wegeführung weiter verbessert und verdeutlicht werden. So wird eine frühere Einleitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn, eine zusätzliche Beschilderung sowie eine Verbreiterung der Fahrbahn geprüft“, schreibt die Stadtverwaltung.

In seinem letzten Eintrag zu diesem Fall schreibt Friedrich Triftshäußer: „Der tödliche Unfall hat genau die Ursache dieses Anliegens aus 2022 sowie meiner Posts aus den Jahren 2018 und 2020 bezüglich Tempo 30 im Bereich der Doppelkurve und Kreuzung beschrieben. Schade, dass immer erst etwas passieren muss.“