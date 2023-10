Ein 83 Jahre alter Mann steht im Verdacht seine 84-jährige Partnerin in einer Wohnanlage in Friedrichshafen-Berg erschossen zu haben. Seit knapp zwei Wochen sitzt er in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel. Nun äußert sich sein Rechtsanwalt Uwe Rung aus Ravensburg zum Fall, auch wenn er ihn inhaltlich noch nicht bewerten möchte.

Der Jurist gilt als erfahrener Strafverteidiger. Zuletzt hatte er unter anderem einen 37-Jährigen vertreten, der angeklagt war, eine Prostituierte in Friedrichshafen vergewaltigt zu haben. Von diesem Vorwurf wurde er freigesprochen, allerdings wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung verurteilt.

Warum der 83-Jährige nach Singen soll

Rung fordert die Verlegung des 83-Jährigen von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg nach Singen. „Meinem Mandanten geht es in der U-Haft aufgrund seines Alters sehr schlecht“, sagt er.

Es sei nicht auszuschließen, dass er sich mit Suizidgedanken beschäftige. Er habe daher beantragt, den Mann in eine Haftanstalt nach Singen zu verlegen, „die auf Bedürfnisse älterer Menschen besser ausgelegt ist“.

Der Ravensburger Strafverteidiger Uwe Rung vertritt einen 83-jährigen Mann, der verdächtigt wird, seine 84-jährige Partnerin erschossen zu haben. (Foto: Robin Halle )

Zahlreiche Medien, auch die Schwäbische Zeitung, berichteten in der Vergangenheit über die Haftanstalt in Singen ‐ eine Außenstelle der JVA Konstanz ‐ und deren Spezialisierung auf ältere Gefangene. Lange war vom „einzigen Seniorenknast Deutschlands“ die Rede. Singen hat der Aufnahme laut Rechtsanwalt Rung bereits zugestimmt. „Jetzt geht es um Formalien.“ Die endgültige Entscheidung steht also noch aus.

Ermittlungen der Polizei laufen

Derweil dauert die Arbeit der Polizei an. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv, aber auch zum genauen Tathergang seien noch nicht abgeschlossen, sagte Polizeisprecher Oliver Weißflog am Freitag. Eine Nachfrage am Montag ergab keine neuen Erkenntnisse.

Der Senior wird verdächtigt, seine Partnerin in der Nacht auf den 27. September getötet zu haben. Er lebte mit ihr zusammen in einer Wohnung im Haus St. Martin ‐ einer Wohnanlage für Senioren der Stiftung Liebenau in Friedrichshafen-Berg.

In besagter Nacht wählte er laut Polizei den Notruf und gab an, dass sich seine Partnerin selbst umgebracht habe. Die Polizeibeamten fanden die Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor, ihnen seien bereits vor Ort Zweifel an der Darstellung des Mannes gekommen. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis erhärtete demnach den Verdacht und ein Richter ordnete U-Haft an.

Kein Antrag auf Entlassung aus U-Haft

Fluchtgefahr erscheint bei einem 83-Jährigen zwar unwahrscheinlich, einen Antrag auf Aussetzung der U-Haft bis zu einem möglichen Prozessbeginn wird Strafverteidiger Rung trotzdem nicht stellen.

„Das ist rechtlich nicht möglich, weil das Delikt sehr schwer wiegt“, erklärt er. Bei Mord oder Totschlag betrage die Mindeststrafe fünf Jahre und der Gesetzgeber gehe ab einer Mindeststrafe von zwei Jahren automatisch von Fluchtgefahr aus ‐ einem der Gründe für einen Verbleib in U-Haft.

Inhaltlich möchte Rung den Fall nicht bewerten. Dafür sei es noch zu früh. „Aktuell werden Zeugen vernommen, DNA-Spuren ausgewertet, rechtsmedizinische Gutachten erstellt, Sachverständigengutachten eingeholt, die Herkunft der Waffe muss geklärt werden und so weiter.“