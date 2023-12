Friedrichshafen

Tim Peter hat die Olympischen Spiele fest im Blick

Friedrichshafen / Lesedauer: 4 min

Will verantwortlich für Siege des VfB Friedrichshafen sein: Außenangreifer Tim Peter. (Foto: Alexander Hoth )

Außenangreifer des Bundesligisten VfB Friedrichshafen will sich wieder fürs Nationalteam empfehlen. Am Sonntag gibt es für Peter in der Bundesliga ein spezielles Spiel.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 19:00 Von: Thorsten Kern