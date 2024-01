Friedrichshafen

Theophanie-Schwimmer feiern Wasserweihe im Bodensee

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

21 Männer und zwei Frauen der serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde feiern die Theophanie mit dem traditionellem Eisschwimmen im nur 5 Grad kalten Bodensee. Foto: Andy Heinrich (Foto: )

21 Männer und zwei Frauen der serbisch-orthodoxen Kirchengemeinde haben am Sonntag bei nur minus ein Grad Luft- und fünf Grad Wassertemperatur im Strandbad Friedrichshafen vor rund 150 Gläubigen die traditionelle Wasserweihe gefeiert. Dabei zelebrieren die Menschen einen der wichtigsten Feiertage der orthodoxen Christen: „Wir gedenken mit der Wasserweihe alljährlich an Epiphanias, dem Tag der Erscheinung des Herrn, an die Taufe Jesu, auf Russisch Theophanie genannt“, erklärt Alexander Prijović, Sprecher der serbischen Gemeinde in Friedrichshafen, nachdem Priester Milorad Marjanovic das Wasser gesegnet und mit den Anwesenden für Frieden auf der Welt gebetet hat.