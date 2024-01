Thema Geflüchtete auf der Tagesordnung

Die Mitglieder des Häfler Gemeinderates treffensich am Montag, 5. Februar, um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Adenauerplatz zur öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen laut Pressemitteilung der Bericht über den Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus 2020 und neue Maßnahmen bei der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringen sowie die aktuelle Flüchtlingssituation in Friedrichshafen und die kommunalen Erwartungen an den Bund. Weitere Themen sind der Sachstandsbericht mit Varianten zur ZF-Arena und der Bedarfsbeschluss am Standort der ZF-Arena. Darüber hinaus befasst sich der Gemeinderat mit dem Bedarfs- und Baubeschluss für den Kunstrasen an der Steinbeisstraße und der Generalsanierung des Bauwerkes der Schlammstabilisierung und der Faulbehälter. Dabei geht es um die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens und der Vergabe von Arbeiten. Weiter geht es um die Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 für das Karl-Olga-Haus, der Stadt und der Zeppelin-Stiftung. Die Geschäftsordnung des Integrationsbeirates soll aktualisiert werden. Darüber haben die Stadträte zu entscheiden. Außerdem muss für die Wahl der Gemeinderäte und Ortschaftsräte sowie der Kreisräte am 9. Juni 2024 der Gemeindewahlausschuss gebildet werden. Abschließend werden noch Anträge aus den Gemeinderatsfraktionen eingebracht. In der Einwohnerfragestunde um 18 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.