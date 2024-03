Theatertage am See erstmals mit Gruppe aus Imperia

Bei den Theatertagen am See tritt am Samstag, 23. März, um 10 Uhr im Kleinen Theater erstmals eine Gruppe aus Imperia in Ligurien, der Partnerstadt Friedrichshafens, auf. Der Gruppe gehören 12 Mitwirkende im Alter zwischen 15 und 21 Jahren an. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Handlung von „Ubu Roi“ folgt weitgehend der von Shakespeares Macbeth: Ein ehrgeiziger Untertan, angestachelt von seiner Frau, vernichtet während eines Banketts seinen eigenen König und seine Familie und verwandelt sich, sobald er den Thron besteigt, in einen blutrünstigen Tyrannen.

Die Regisseure Livia Carli und Gianni Oliveri sind Lehrer am Lo Spazio Vuoto in Imperia, einem 2009 eröffneten Privattheater. Die Show „Ubu Roi“ entstand 2022 mit einer Gruppe Jugendlicher. Vom Amateurtheater kommend, qualifizierten sie sich und bieten Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Lo Spazio Vuoto ist ein kleines Theater im Zentrum von Imperia, das im Oktober 2009 in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Wäscherei gegründet wurde. Als pulsierendes Herz der Stadt gedacht und gewünscht, bietet es Theaterworkshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Workshops in italienischer und englischer Sprache, Aufführungen, Konzerte, Treffen mit Künstlern und Buchpräsentationen.