Theaterstück ohne Sprache für Kinder im Kiesel

Das Junge Nationaltheater Mannheim spielt am Freitag, 24. November, um 9 und 10.30 Uhr sowie am Samstag, 25. November, um 11 Uhr das Stück „Die Welt ist rund“ im Kiesel im k42. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und wird ohne Sprache aufgeführt. Das teilt das Kulturbüro mit.

Eigentlich geht es hier doch ziemlich rund zu ‐ auch wenn es uns nicht immer bewusst ist: Wir leben auf einem großen Ball, der sich um sich selbst dreht. Und auch dieser Ball ist voller runder Dinge. Zum Beispiel voller kleiner Murmeln oder Tischtennisbälle. Aber woher hat die Erde eigentlich die Kraft, sich zu drehen und durchs All zu fliegen? Und wohin geht unsere Reise?

In einem Versuchslabor der runden Dinge untersucht das Junge Nationaltheater Mannheim die kleinen und großen Fragen der Welt. Dafür verwandelt Manuel Moser die Bühne in ein fantastisches Universum, in dem das Spiel von Schatten, Licht und Kugeln die Fantasie von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen kreiseln lässt.

Das Theater dauert 30 Minuten. Karten gibt es auf https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder telefonisch unter 07541/2033333. Die Vorstellung am Samstag ist bereits ausverkauft.