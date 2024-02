Theaterspielclub 12+ drückt den „Reset“-Knopf

Die Premiere des diesjährigen Theaterspielclubs 12+ findet am Sonntag, 25. Februar, im Kiesel im k42 statt. Gezeigt wird ab 16 Uhr das Stück „Reset - schlimmer geht’s (n)immer!“.

Es gibt ja Tage, da läuft das Leben richtig gut - und dann gibt es Tage, da läuft es schlecht - und dann gibt es da noch die, an denen es richtig schlimm wird. Da wünscht man sich dann einfach, auf „reset“ drücken zu können und alles auf Anfang zurückzusetzen. Aber was passiert dann? In der neuen Produktion des Theaterspielclubs 12+ dreht sich alles um Gefühle, meist um die, die man gerade am wenigsten brauchen kann. Die zwölf Spielerinnen und Spieler des Theaterspielclubs geben mit „Reset - schlimmer geht’s (n)immer!“ einen Einblick in ihre Lebenswelt, wie sie ist oder sein könnte: Von skurril und lustig bis tiefgründig bringen sie ihre durcheinandergeratenen Emotionen auf der Bühne zur Sprache.

Jedes Jahr bietet das Kulturbüro Friedrichshafen zwei Theaterspielclubs an, einen für Jugendliche ab zwölf Jahren und einen für Erwachsene und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Seit Oktober erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Theaterspielclubs 12+ eine eigene Inszenierung, die nun im Kiesel aufgeführt wird. Karten gibt es für vier Euro im Vorverkauf unter Telefon 07541/2033333 oder unter www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de.