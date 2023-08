Theaterspaziergang im Schlosspark mit Weinprobe

— Einen „Theaterspaziergang im Schlosspark“ am Schloss Friedrichshafen gibt es am Freitag, 29. September, um 15 und 17 Uhr . Bei den Theaterinszenierungen werden Szenen aus dem Leben von König Karl und Königin Olga sowie Wilhelm II. und Graf Zeppelin aufgeführt. Kulinarisch eingebettet wird eine Weinprobe der Hofkammer des Hauses Württemberg auf der Veranda des Schlosses.

„Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr in kurzer Zeit ausverkauft war, freuen wir uns auf weitere Aufführungen vor historischer Kulisse im Schlosspark Friedrichshafen“, sagt Melanie Raßmann, Leiterin der Tourist–Information Friedrichshafen „und bedanken uns sehr herzlich bei der Familie des Hauses Württemberg, die diese wunderschöne Veranstaltung möglich macht.“ Wie schon bei den Aufführungen im letzten Jahr spielen die Schülerinnen und Schüler der Theater AG des Karl–Maybach–Gymnasiums unter der Leitung von Renate Schulz Szenen aus der Geschichte des Hauses Württemberg und der Stadt Friedrichshafen. Die Kostüme für diese historische Theaterinszenierung werden vom Seehasenfundus gestellt. Als Erzähler begleitet Historiker Hartmut Semmler die Aufführung, ehemals Mitarbeiter im Stadtarchiv Friedrichshafen. In der Pause und am Ende gibt es eine Weinprobe der Hofkammer des Hauses Württemberg.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Tourist–Information, Bahnhofplatz 2, zum Preis von 35 Euro für Erwachsene inklusive Weinprobe. Die Karten für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren kosten 15 Euro. Die Teilnehmerzahl für jede Inszenierung ist auf 30 Personen begrenzt.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/203-55444.