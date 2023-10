Theatergruppe Siedlung Löwental startet in die Saison

Die Theatergruppe der Gemeinschaft Siedlung Löwental spielt für dieses Jahr das Theaterstück „Die Oma gibt Gas“ von Rüdiger Kramer. Die Komödie in drei Akten handelt von Inge Weckmeyer (Rita Monet), Ihrer Schwiegertochter Lisa Weckmeyer (Vanessa Langhorst) und Schwiegermutter Sophie Weckmeyer (Rosi Uhl). Alle drei Damen fühlen sich von Ihren Männern vernachlässigt. Bis im Nachbarhaus ein heißblütiger Italiener einzieht. Angelo Ferrari (Andreas Kirchner) ist ein überaus charmanter Nudelvertreter und bringt bei der Damenwelt das Blut in Wallung. Die drei Männer (Mario Weckmeyer gespielt von Dennis Wronna, Kasimir Schmitt gespielt von Hubert Eberle und Hans Weckmeyer gespielt von Peter Weber) treffen sich regelmäßig zu einer Skatrunde und halten den Nachbarn zunächst für ungefährlich. Das ändert sich aber schlagartig, als in der Arztpraxis die Laborproben vertauscht werden. Doch Oma Sophie hat eine Lösung parat. Aufführungstermine: Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr; Samstag, 28. Oktober, 19 Uhr; Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 3. November, 19 Uhr; Samstag, 4. November, 19 Uhr; Sonntag, 5. November, 18 Uhr;

Karten können im Vorverkauf entweder von dienstags bis donnerstags (von 18 bis 20 Uhr) telefonisch unter der Nummer 07541/58958 reserviert werden oder jederzeit unter der Email-Adresse