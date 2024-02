Theaterfreunde St. Columban spielen und spenden

Die Theaterfreunde St. Columban bringen im April und Mai die erfrischende Komödie „Stress im Champus-Express“ auf die Bühne. Damit unterstützen sie auch soziale Einrichtungen in der Stadt.

Das Stück handelt von gut situierten Fahrgästen, die auf einer privaten Zuglinie Richtung Wien unterwegs sind und mit einem exklusiven Champagnerangebot verwöhnt werden sollen. Doch wie es oft im Theater der Fall ist, läuft nicht alles nach Plan. Betriebsstörungen, Missverständnisse und jede Menge Chaos sorgen für turbulenten Spaß und unvorhersehbare Wendungen.

Neben einem unvergesslichen Theatererlebnis unterstützen die Zuschauer mit ihrem Besuch auch noch eine gute Sache: Aus dem Erlös der Aufführungen unterstützen die Theaterfreunde soziale Einrichtungen und Aktivitäten, um Menschen in Not zu helfen.

So konnten 3500 Euro aus der letzten Spielzeit „Für immer Disco“ an die Tafel Friedrichshafen, die Urmel Kinderkrebshilfe, den Kinderschutzbund und die Aktion Vesperkirche verteilt werden. Weiterhin bedacht wurden die Teestube, die Bahnhofsmission, sowie die Schule am See.

Aufführungen von „Stress im Champus-Express“ finden am 26., 27. und 28. April und am 3., 4. und 5. Mai in der Arche St. Columban Friedrichshafen, Paulinenstraße 100, statt. Vorstellungsbeginn ist um 19 Uhr, an den Sonntagen, 28. April und 5. Mai, bereits um 18 Uhr.

Karten können abends unter Telefon 0151/12408100 oder per Mail an