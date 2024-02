Die Gemeinschaftsschule Graf-Soden richtet zum neuen Schuljahr einen neuen Zug ein. Neben dem Sport- wird es dann den Theater- und Filmzug geben. Ab der Klasse 5 bis hin zur Kursstufe in der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler die Theater- und Filmklasse beschuchen und von besonderen Projekten profitieren.

Sportförderung gibt es in der Gemeinschaftsschule Graf-Soden schon lange. Ab September diesen Jahres setzt die Schule auf ein weiteres - kreatives - Standbein. Dies richtet sich an all jene, die gerne Theater spielen, sich für Film, Filmemachen und generell Schauspielerei interessieren oder sich gerne mit der Technik beschäftigen.

Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig

Oliver Dentler betreut den neuen Filmzug, der angedockt werden soll an die Fächer Sport und Deutsch. „Viele Kinder entdecken das Theater und erfahren darüber eine Persönlichkeitsentwicklung, die in unseren Zeiten ganz wichtig ist“, sagt Iris Engelmann, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule.

Oliver Dentler und Schulleiterin Iris Engelmann sind stolz auf den neuen Theater- und Filmzug. (Foto: Ralf Schäfer )

Am Mittwoch, 21. Februar, soll dieser Zug vor allem für all die vorgestellt werden, die die Schule als weiterführende Schule besuchen wollen. Dann findet eine Schulhausrallye statt und alle Klassen und vorhandenen Züge stellen sich und die Arbeit vor.

Start schon im fünften Schuljahr

„In Theater- und Filmklassen sind in den Klassenstufen 5 bis 7 wöchentlich zwei Stunden Theater fest im Stundenplan verankert. Das Fach wird immer gleichzeitig von zwei Lehrkräften unterrichtet. Eine davon unterrichtet auch das Fach Deutsch in der Klasse“, erklärt Oliver Dentler.

Ergänzt werde der Theaterunterricht durch fächerübergreifende Projekte, Freizeitangebote wie Tanz, Theater, Tonstudio, Zirkus, Band, Film sowie durch Projektwochen. Am Schluss soll alle Arbeit in eine Vorführung fließen. Die Mitwirkung am Seehasentheaterprogramm ist ebenfalls darin eingeschlossen.

Thema läuft bis zum Abitur

Ältere Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 11 sollen zudem zu Theater- oder Filmmentoren ausgebildet werden, um ihr Wissen an jüngere weiterzugeben. „In der Oberstufe können dann die erworbenen Kompetenzen über das Wahlfach „Literatur und Theater“ ins Abitur einfließen, so die Schulleitung.

Die Schulleitung und Oliver Dentler sind überzeugt davon, dass fachliche Lerninhalte im Schulalltag eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus aber seien die Erfahrungen und Erlebnisse der Schülerinnen und Schüler enorm wichtig, helfen die Schulgemeinschaft zu stärken und ermöglichen es den Jugendlichen, in bestimmten Bereichen ihre Kompetenzen auszuarbeiten und begeistert an der Sache mitzuarbeiten.

„Theater- und Filmklassen bieten die ideale Möglichkeit, einen erfahrungs- und erlebnisorientierten Unterricht mit fächerübergreifender Auslegung fest im Schulalltag zu verankern“, sagt Oliver Dentler.