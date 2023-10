The Lorbank Collective spielt im GPZ Friedrichshafen

Einn Konzert mit der Band The Lorbank Collective findet am Samstag, 4. November, um 20 Uhr im Café City des GPZ Friedrichshafen in der Paulinenstraße 12 statt. Die Band vom Bodensee hat sich ganz dem Modern Folk-Rock verschrieben. Den eigenen Sound verschafft sie sich durch zweistimmigen Gesang, Gitarre und Banjo. Gestartet im Jahr 2014 als Schülerband, sind die Musiker seit drei Jahren zurück auf der Bühne. Im Winter 2022 haben sie ihr zweites Album „Deserve A Second Chance“ veröffentlicht, auf dem sie zu ihrem typischen Sound gefunden haben. Das Ergebnis: vielfältige Songs ‐ melancholisch und träumerisch, voller Energie ‐ bei denen kein Fuß ruhig bleibt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es findet eine Hutsammlung statt. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07541/4094111 und online auf www.gpz-fn.de/aktuelles/news.