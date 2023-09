Tesla bremst und zwei Autos fahren auf

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für den Zusammenstoß dreier Fahrzeuge am Montag gegen 14 Uhr in der Markdorfer Straße in Lipach gewesen sein. Ein 34-jähriger Teslafahrer musste auf Höhe der Eisenbahnunterführung zwischen Lipbach und Markdorf verkehrsbedingt anhalten. Eine 55-jährige Opelfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Auch eine dahinterfahrende 45-jährige Audilenkerin war offenbar unaufmerksam und kollidierte mit dem Opelheck. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro, so die Polizei