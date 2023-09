Seit Wochen liefen in der Wilhelmstraße die Umbauarbeiten, jetzt steht es fest: Die Handelskette Pepco eröffnet ihre neue Filiale in Friedrichshafen am kommenden Samstag, 30. September. Das teilt ein Sprecher des Unternehmens mit.

Das Geschäft befindet sich in der Ladenfläche, die zuvor vom inzwischen insolventen Schuhhändler Reno genutzt worden war.

„Wir freuen uns bereits auf die anstehende Eröffnung in Friedrichshafen, diese wird am 30. September um 10 Uhr stattfinden“, sagt der Pepco-Sprecher. Er kündigt an, dass es spezielle Eröffnungsangebote geben wird.

So sieht es in einer Pepco-Filiale aus. (Foto: Pepco )

Außerdem bekommen die ersten 30 Kunden eine sogenannte Goodie Bag. „In einer davon befindet sich ein 100-Euro-Gutschein“, so der Sprecher.

Das steckt hinter der Discounter-Kette

Die Kette Pepco ist hierzulande noch vergleichsweise unbekannt. Doch das könnte sich bald ändern. Denn der Discounter, der ähnlich wie die Konkurrenten Kik, Tedi und Action auf preisgünstige Ware abseits des Lebensmittelbereichs spezialisiert ist, expandiert derzeit massiv.

Quasi im Wochentakt eröffnet das Unternehmen neue Filialen in Deutschland, zuletzt in Berlin, Ahrensfelde und Blankenburg. Der erste deutsche Ableger öffnete 2022 ebenfalls in der Bundeshauptstadt.

Laut einer Pressemitteilung will Pepco in den nächsten Jahren in Deutschland mit bis zu 2000 Geschäften vertreten sein. In 18 europäischen Ländern gibt es die Kette bereits ‐ mit insgesamt mehr als 3000 Filialen.

Im Sortiment hat der Händler vor allem Kleidung für Erwachsene und Kinder zu Discounter-Preisen. Auch andere Textilien wie Handtücher oder Kissenbezüge bieten die Geschäfte an. Außerdem werden diverse Haushaltswaren und Deko-Artikel verkauft.