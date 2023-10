Telefonseelsorge zentrales Thema im Dekanat

Die Telefonseelsorge war zentrales Thema der Sitzung des Häfler Dekanatsrates im Oktober. Im Jahr 2024 feiert die Telefonseelsorge Ravensburg ein Jubiläum, bei dem auf 40 Jahre hilfreicher Dienst in unserer Gesellschaft zurückgeschaut werden kann. Regina Raaf, hauptamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge, informierte das Gremium über die beeindruckende gesellschaftliche Wirkung der Telefonseelsorge in der Raumschaft Allgäu-Oberschwaben-Bodensee, die in ökumenischer Trägerschaft der Kirchen verantwortet ist. Anonym, kompetent und rund um die Uhr erreichbar für alle Menschen, sind ehrenamtliche Mitarbeitende, die zuhören, klären, ermutigen und mittragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Dekanats. Sie geben Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder verweisen auf entsprechende Hilfsangebote.

Wer in der Telefonseelsorge mitarbeiten will, durchläuft eine zweijährige fundierte Ausbildung und verpflichtetsich mindestens drei Jahre mitzuarbeiten.

Ein weiteres Thema im Dekanatsrat war der Beitrag aus dem Bereich der Jugend. Zur bundesweiten Sozialaktion in 2024 lädt das Jugendreferat des Dekanats Friedrichshafen Gruppen junger Menschen ein, in 72 Stunden eine soziale Aufgabe gemeinsam zu lösen. Ende Juli 2024 steht die Romwallfahrt von Jugendlichen im Ministrantendienst im Terminkalender des Dekanats.