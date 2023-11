Im August hat die Gemeinde Immenstaad festgestellt, dass die Linzgauhalle undicht und unter Umständen einsturzgefährdet ist. Die Halle ist gesperrt. Droht dieses Schicksal auch Hallen in Friedrichshafen? Wir haben nachgefragt.

Die städtischen Hallen werden nach Auskunft der Stadtverwaltung turnusmäßig durch das Prüfamt für Baustatik geprüft, besonders im Blick sind dabei die Dachtragwerke. „Der Prüfrhythmus wird vom Prüfamt für jedes Gebäude definiert und beträgt zwischen drei und zehn Jahre“, schreibt dazu die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen.

Was tut die Stadt?

Jedes städtische Gebäude werde von einem Gebäudesachbearbeiter des Stadtbauamtes mindestens einmal jährlich bei einer technischen Begehung gründlich inspiziert. Dabei erkannte Mängel würden in der Folgezeit behoben.

Dazu gehören laut Stadtverwaltung auch andere technische Anlagen wie Brandmeldeanlage, Aufzüge, Trennvorhänge, Feuerlöscher, Wandhydranten, Sicherheitsbeleuchtung, Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, bühnentechnische Einrichtungen und vieles mehr, sofern in den Gebäuden vorhanden.

Stand heute gibt es in Friedrichshafen ‐ neben der wegen Einsturzgefahr gesperrten ZF-Arena ‐ drei Hallen, die sanierungsbedürftig sind. Das sind laut einer Auflistung der Stadtverwaltung die Mehrzweckhalle Fischbach, die Halle und das Bad der Tannenhagschule und die Gymnastikhalle der Pestalozzischule.

Bei keiner Halle ist der Zustand aber mit dem der Linzgauhalle zu vergleichen. Unter Beobachtung stehen laut Verwaltung die Rotach-Halle Ailingen, für die ein Neubau in Planung ist, der etwa 2027 fertig sein könnte, sowie die Gymnastikhalle der Tannenhagschule.

Darüber hinaus laufen in Friedrichshafen derzeit am Standort Bodenseesporthalle und Festhalle „Überlegungen für einen neuen Schul-Campus, die noch nicht fertig abgestimmt sind. Die Bodenseesporthalle selbst ist in einem ordentlichen Zustand“, schreibt die Stadt Friedrichshafen. Und die Stadt lässt sich diese Arbeit auch etwas kosten. Im Jahr 2022 hat Friedrichshafen rund 1.070.000 Euro für Betrieb und Unterhalt der Hallen ausgegeben.

Wie steht es um die Halle im Berufsschulzentrum?

In Friedrichshafen unterhält aber auch der Landkreis eine Halle, und zwar am Berufsschulzentrum. Sie wurde 1984 gebaut und wird laut Kreisverwaltung ebenfalls fortlaufend überprüft. Bei Sanierungen der vergangenen Jahre wurden Dämmung und Dachabdichtung erneuert, Hallenbeleuchtung gegen LED ausgetauscht, Umkleideräume und Sanitärbereiche erneuert, Trinkwasserinstallation und Elektroinstallation mit Brandschutzmaßnahmen erneuert.

„Geplant ist in den kommenden Jahren zudem der Austausch der Lüftungsanlagen, Fassaden, Oberlichter sowie Bodenbeläge“, schreibt die Pressestelle im Landratsamt. Laut Kreisverwaltung wird die Halle wie alle anderen Bauten des Kreises regelmäßig überprüft durch eigene Mitarbeitende, Fachfirmen und Fachingenieure.

Diese Halle ist derzeit durch die Unterbringung von Flüchtlingen belegt. Wie lange das noch der Fall sein muss, kann nicht gesagt werden. „Nach Aussage des Landes müssen sich die Kommunen weiterhin auf eine große Anzahl von Geflüchteten einstellen, weshalb wir stark gefordert sind, neue Unterkünfte zu schaffen“, schreibt der Sprecher des Kreises, Lars Gäbler.

Der Bodenseekreis errichtet derzeit in Tettnang-Bürgermoos im ehemaligen Möbelhaus 170 Plätze für Flüchtlinge und in Salem-Mimmenhausen in einer vormaligen Markthalle 90 Plätze in größeren Notunterkünften außerhalb von Sporthallen. „Sobald es die Situation erlaubt, Notplätze reduzieren zu können, werden wir auch die Sporthalle am Berufsschulzentrum wieder dem Vereins- und Schulsport zur Verfügung stellen“, sagt Lars Gäbler.

Wie ist der Zustand der Hallen der Privatschulen?

Eine weitere Halle in Friedrichshafen ist die der privaten St.-Elisabeth-Schule. Sie wurde vor rund 60 Jahren gebaut und in den Jahren 2014 und 2015 komplett saniert. „Die Halle wird durch den Architekt und bei der berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsbegehung alle zwei Jahre auf Sicherheitsmängel hin überprüft. Ferner kontrolliert unser Hausmeister die Halle regelmäßig. Aufgrund der Sanierung vor acht Jahren gibt es keinen Anlass, unsere Halle besonders genau zu prüfen“, schreibt dazu Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger.

Und auch die Bodensee-Schule St. Martin hat eine eigene Halle. Sie wurde 1972 gebaut. „Es wird in regelmäßigen Zeiträumen das Hallendach besichtigt. Dieses ist in die Jahre gekommen und es kommt hier auch mal zu Undichtigkeiten“, schreibt Stephanie Wolf von der Schulverwaltung. Im Zuge eines Wasserschadens sei die Halle renoviert worden. Die Umkleiden wurden komplett neu gestaltet. „Daher ist die Sporthalle an und für sich in einem tollen Zustand“, heißt es aus der Bodensee-Schule.

Und was sagt der VfB dazu?

Der VfB Friedrichshafen hat zusätzlich zur Situation der Hallen in der Stadt und der zu wenigen Hallenstunden aber auch ein eigenes Problem.

Präsident Jochen Benz benennt es: „Die 40 Jahre alte VfB-Halle auf dem Vereinsgelände an der Teuringer Straße hat ihre besten Tage längst hinter sich. Eine Sanierung wäre dringend erforderlich, das hat schon im Jahr 2011 ein Gutachten ergeben“, sagt der VfB-Präsident.

Ein Ausfall der Halle könne „verheerende Folgen“ haben, warnt er. Für den Verein und für die Schulen, die die Anlage jeden Werktag bis 17 Uhr nutzen können.