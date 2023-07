Technik im Seebad kennenlernen

Wer sich für die Technik im Frei– und Seebad Fischbach interessiert, kommt am Dienstag, 1. August, ab 16 Uhr voll auf seine Kosten. Am Dienstag, 1. August, gibt es die Möglichkeit, bei einer kostenlosen Führung hinter die Kulissen zu blicken. Die Führung durch die Katakomben des Bades dauert laut Pressemitteilung zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Frei– und Seebades. Das Team des Frei– und Seebades bittet alle Interessierten, pünktlich am Treffpunkt zu sein. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen begrenzt.

Wer die Führung mitmachen möchte, muss sich vorher per Email an [email protected] anmelden.

Eine weitere Technikführung ist am Freitag, 1. September, ab 16 Uhr geplant.