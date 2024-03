Team „evolut1on“ vom KMG Friedrichshafen hat ein pfeilschnelles Auto

Ein Erfolg auf der ganzen Linie ist dem Formel-1-in-der-Schule-Team des Karl-Maybach-Gymnasiums gelungen: In allen neun Kategorien ist das Team „evolut1on“ Gewinner bei den süddeutschen Meisterschaften. Hiermit haben sich die fünf Jungs für die Deutsche qualifiziert. Mit ihrem pfeilschnellen Rennwagen in Miniaturgröße rechnen sie sich gute Chancen für die Teilnahme bei den Weltmeisterschaften aus.

1,069 Sekunden hat der 55 Gramm schwere Flitzer für die 20 Meter-Messstrecke gebraucht. Angetrieben von einer CO2-Patrone, wie man sie aus haushaltsüblichen Sahnespendern kennt. Bei der Süddeutschen in Fürstenfeldbruck haben Konstrukteur Timo Brendle, Teamleiter Benaja Fleckhammer, Grafikdesigner Sebastian Strauss, Teamstand-Creator Adrian Haupt und PR-Manager Owen Francis-Henrichsen im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals eine Schippe draufgelegt. Dass sie auf dem richtigen Weg sind, belegen die Siegerurkunden im kleinen AG-Raum am KMG.

Das Team „evolut1on“ besteht am KMG seit sieben Jahren und hat schon mehrere Generationswechsel hinter sich, dürfen die Mitglieder eines Senior-Teams doch höchstens 19 Jahre alt sein. Es ist Tradition, dass dann Konstruktionspläne, Portfolios, Sponsorenverträge und der Instagram-Kanal weitergegeben werden. Das heutige „evolut1on“-Team hat daraus nicht nur das beste gemacht, sondern sie schnürten das Paket nochmals auf.

Im Dezember 2022 setzte sich Timo Brendle erstmals an den Rechner, um sich einzuarbeiten. Schnell war klar, dass das nicht mit zwei Wochenstunden AG gemacht ist. Er arbeitete sich in verschiedene Konstruktionsprogramme ein und entschied sich für Solidworks.

„Ich habe auf Teile der vorherigen Konstrukteure aufbauen können“, sagt er. Doch konstruiert hat das neue Fahrzeug Timo Brendle im Alleingang. Ein übliches Vorgehen bei „Formel 1 in der Schule“ - in dem multidisziplinären Wettbewerb ist das Auto zwar Herzstück des Projekts, doch braucht es viele Köpfe zum Gelingen und eine effiziente Arbeitsverteilung. Und das bedeutet für alle immer wieder mal lange Arbeitsnächte.

Von Anfang an wurde ein enger Kontakt zu den Sponsoren wie RRPS, Ziegler aus Markdorf und sieben weiteren gehalten. Owen Francis-Henrichsen schreibt jede Woche einen Sponsoren-Newsletter, um die Unterstützer auf dem Laufenden zu halten. Bei RRPS konnte das Auto im Pulverdruckverfahren gedruckt werden. Ziegler fräste die Rad- und Achsenkonstruktion.

Die Regeln dieser weltweiten Schüler-Formel 1 sind streng. 55 Gramm Minimalgewicht, maximal 210 Millimeter Länge und 85 Millimeter Breite, einen Reifendurchmesser von 24 Millimetern, exakte Vorschriften für die Größe der Patronenkammer, für freies und virtuelles Volumen und sowieso für Vorder- und Heckflügel.

Nach 1600 Stunden Konstruktions, Fertigungs- und Problelaufzeit wird Abiturient Brendle Kleinigkeiten bis zur Deutschen Anfang Mai verändern. „Nicht mehr viel, aber so, dass das Auto zuverlässiger wird“, meint Brendle. Auch möchte er die Räder nochmals fräsen, „damit sie besser auf die Kugellager passen“. Portfolio und Präsentation bekommen in den nächsten Wochen einen letzten Schliff. Der Teamstand muss überarbeitet werden, hat man beim Bundesvergleich doch wesentlich mehr Platz, sich zu präsentieren. Eine Herausforderung, die Adrian Haupt, der in diesem Jahr ebenfalls sein Abitur schreibt, gerne angeht. Neben einer ansprechenden Optik und technischen Erklärungen gestaltet er den Stand interaktiv: Da dreht sich ein Modell des Autos, dort kann auf die Köpfe der Teammitglieder gedrückt werden.

Das Ziel dieses Projektwettbewerbs ist es, die von der „großen“ Formel 1 ausgehende Faszination und weltweite Präsenz zu nutzen, um für die Jugend ein aufregendes, spannendes Lernerlebnis zu schaffen, damit das Verständnis und den Einblick in die Bereiche Produktentwicklung, Technologie und Wissenschaft zu verbessern und berufliche Laufbahnen in der Technik aufzuzeigen.

Das Junior-Team „nextGenert1on“ des KMGs ging in der Besetzung mit Frieda Hartmann, Vlad Ilinka, Alwalid Aklhryet und Mark Serenock erstmals an den Start und belegte den vierten Platz. Entscheidend ist auch hier die Teamleistung aus Konstruktion, Fertigung, Reaktionszeit, Fahrzeuggeschwindigkeit, Businessplan und Präsentation.

Der Nachwuchs steht also in den Startlöchern. Doch zuerst möchte das Seniorteam wissen, wie weit sie es mit ihrem kleinen Boliden schaffen werden.

Mehr über das Seniorteam auf