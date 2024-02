Große Geburtstage wollen auch groß gefeiert werden. Und es wäre ja noch schöner, wenn ausgerechnet die Fasnet bei dieser Regel aus der Reihe tanzen würde. Aus diesem Grund - 75 Jahre Häfler Fasnet - ist der Umzug am Sonntag natürlich besonders prächtig. 48 Zünfte sind am Start. Zehn mehr als im letzten Jahr.

Jungs und Mädels sind scharf auf jedes Guetsle

Das bedeutet eine ganze Menge zusätzliche Maskengruppe, die Friedrichshafen die Ehre geben. Und zusätzliche Gruppen, das heißt wiederum, dass viele wagemutige Jungs und Mädchen noch ausgiebigere Gelegenheit haben als sonst, den oft gruseligen Maskenträgern beim Umzug vor der Nase herumzuhüpfen - um dann zur Strafe als Gefangene ein Stück des Weges mitgenommen zu werden.

Doch worauf sonst hätten es diese schulpflichtigen „Geiseln“ abgesehen? Auf die Guetsle natürlich, die die Zünfte mit vollen Händen in die Reihen der Zuschauer warfen.

Mancher Bub stopfte sich damit nicht nur die Hosentaschen voll, sondern den auch zu diesem Zweck mitgenommenen Rucksack. Und weil mitunter ganze Popkorn - und Gummibärchentüten unters Volk geworfen werden, kann man den auch brauchen.

Konfetti, Sägespäne oder Federn gefällig?

Weil der Umzug lange zu dauern verspricht, haben besonders schlaue Leute einen Klappstuhl mitgebracht. Aber die besonders Schlauen laufen freilich ebenfalls Gefahr, verschleppt zu werden. Denn Hexen, Geister, Dämonen und Co. fressen nicht nur kleine Kinder.

Wen greifbar, bevorzugen sie Mädels, denen sie hingebungsvoll die langen Haare mit Konfetti, Sägespänen, Heu, Laub oder Federn vollwuscheln. Den Bächlesfischern gehen ihre Opfer sprichwörtlich ins Netz. Von anderen werden sie in drehbare Kerker gesperrt, bis sie Sternlein sehen.

Am Narrensamen mangelt es nicht

Unglaublich ist übrigens, wie reich die Mäschkerle des Umzugs mit Narrensamen gesegnet sind. Bis hin zum „Sixpack-Brutkasten“ werden sie durch den Umzug kutschiere.

Immer wieder entstehende „Löcher“ im Umzug wurden von den Sprechern gewandt kommentiert: „Jetzt isch Platz für eine Werbepause.“ Tja - bloß müsste man, dazu noch ein paar zusätzliche Sponsoren haben.

Olympiareife Sportleistungen

Weitere Sponsoren hätten die Narren verdient - allen für ihre Kunststücke. Sie reichen vom geschlagenen Rad über die aus Leibern gebaute Narrenpyramide bis zur Erstürmung von Balkonen per ellenlanger Leiter. Artistische Höhepunkte bieten Springerhexen mit ihren fast olympiareifen Stabhochsprüngen.

Viel Musik, und was Narren dafür halten

Aber was wäre ein Umzug ohne Musik: Fanfarenzüge bringen Stimmung in die närrische Parade, Lumpenkapellen lassen’s fetzig krachen, Fanfaren- und Trommlerzüge halten dagegen, und Musikkapellen hauen mit bekannten Schlagern auf den Putz.

Freilich sind da auch noch knatternde Ratschen, knallende Karbatschen, bimmelnde Köstüme und über Schädel gezogene Schweinsblasen.

Die Seegockel sind die Könige des Umzugs

Der Anfang und das Finale des Umzugs gehören freilich der Narrenzunft Seegockel. Und ob es nun die Buchhorn-Hexen, die Seegrendl, die Seewald-Kobolde, die Bächslsfischer oder eine andere Maskengruppe ist, die ihr „Gockolores“ in die Menge ruft.

Es kommt ein so schallendes „Kikeriki“ zurück, dass zweierlei feststeht: Das Brauchtum ist in Friedrichshafen quicklebendig - und die Besucher des Narrensprungs werden am Abend eine heisere Kehle haben.