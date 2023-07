Taschendieb an der Uferstraße

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 51 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend einer 33–Jährigen in der Uferstraße die Handtasche gestohlen haben soll. Zeugen machten die Frau gegen 18.30 Uhr darauf aufmerksam, dass der Mann ihre auf dem Boden stehende Handtasche an sich genommen hat, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Aus der Handtasche hatte dieser zuvor mehrere persönliche Gegenstände sowie zwei EC–Karten und Bargeld entwendet.Die Bundespolizei konnte den Mann am Bahnhof vorläufig festnehmen. Bei sich hatte er nur einen Teil des Diebesguts. Ihn erwartet laut Polizeibericht nun eine Strafanzeige.