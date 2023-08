Sybille Wilke und ihre Neffen Oliver und Michael Bucher sind Überzeugungstäter. Seit zehn Jahren produzieren sie kaltgepresstes und ungefiltertes Leinöl, das sich gesundheitsfördernd auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Sie pressen jede Woche ausschließlich auf Bestellung und verschicken mittlerweile fast 100 Liter Leinöl zu Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit wenigen Wochen produzieren sie ihr lokales Superfood in einer kleinen Produktionshalle in Ettenkirch.

Angefangen hat das Tante–Neffen–Gespann mit einer kleinen Ölpresse im Keller von Sybille Wilke. „Das war eine aufregende Zeit“, erinnert diese sich zurück und lacht. Die heute 56–Jährige war nach dem frühen Herztod ihres Vaters auf der Suche, wie sie ihren Körper stärken und ihm Gutes tun kann. „Dabei bin ich mit Mitte 30 darauf aufmerksam geworden, welche tollen Eigenschaften Leinöl hat“, berichtet sie. „Denn wenn es kalt gepresst wird, stecken ihn ihm mehr Omega–3-Fettsäuren als in Fisch.“

Als die Bezugsquelle versiegte

Doch das Superfood hat ein Manko: Der Geschmack wird durch Oxidation schnell bitter. „Auf meiner Suche nach einer Bezugsquelle stieß ich auf eine Ölmühle in Dornbirn. Und als mein Neffe in der Nähe studierte, brachte er mir regelmäßig frisches Leinöl mit“, erzählt sie. „Irgendwann lieferte ich alle sechs Wochen für 200 Euro Öl aus“, erinnert sich Neffe Oliver, „denn unsere Tante begeisterte Freunde und Bekannte.“

Die Leinkraft GbR aus Ettenkirch setzt ausschließlich auf regionale Leinsaaten. (Foto: sap )

Als sich die Studienzeit zu Ende neigte und keine regionale Bezugsquelle zur Verfügung stand, beschlossen Tante und Neffe kurzerhand: „Dann machen wir das einfach selbst.“ Also kauften die beiden ihre erste Ölpresse. Doch eine wichtige Erfahrung mussten die sie erst noch machen: „Mit Leinsamen aus dem Drogeriemarkt kamen wir nicht weit“, erinnert sich Sybille Wilke. „Wir pressten und pressten und pressten — aber Öl gewonnen haben wir dabei nicht.“

Mühle muss kaputt sein

Nach mehreren Fehlversuchen riefen sie den Hersteller der Presse an: „Die ist kaputt. Da kommt kein Öl raus.“ Die Antwort kam prompt: „Ihr benötigt frische, hochwertige Saat, ansonsten kann man kein Öl pressen.“ Der Händler habe ihnen erklärt, dass Leinsamen im Drogeriemarkt meist entölt verkauft werden. Inzwischen bezieht das Tante–Neffen–Gespann seine Rohware ausschließlich in Bio–Qualität und aus regionalem Anbau.

Sämig fließt das Leinöl aus der Spindelpresse. Den sogenannten Presskuchen, das kleine wurstförmige Nebenprodukt, wird zur Weiterverarbeitung in einem Papiersack aufgefangen. (Foto: sap )

Ein Teil der Leinsaat wächst sogar in Friedrichshafen, auf den Feldern von Landwirt Simon Wolpold. „Was wir sonst noch benötigen, kommt überwiegend von einem großen Hof bei Herdwangen“, berichtet Neffe Oliver. Nach der Ernte werden die Samen getrocknet und maschinell gereinigt, ehe sie in großen Silos bei der Leinkraft GbR in Ettenkirch darauf warten, weiterverarbeitet zu werden. „Demnächst steht die Zertifizierung nach Bioland–Kriterien an“, berichtet Bruder Michael, der seit einigen Jahren auch Teil des Teams ist.

Vom heimischen Keller in die Produktionshalle

Weil Leinöl schnell bitter schmeckt, presst das Team von Leinkraft sein Öl ausschließlich auf Bestellung. Seit wenigen Monaten auch nicht mehr im heimischen Keller, sondern in einer kleinen aber feinen Produktionshalle in Ettenkirch. Immer mittwochs werfen sie ihre fünf Spindelpressen an und verwandeln die regionalen Leinsaaten in frisches naturbelassenes Öl. „Das Besondere an unseren Spindelpresse ist, dass wir die Samen bei 37 Grad pressen können“, erklärt Oliver. Dieses Verfahren wird als kaltpressen bezeichnet.

Wertschöpfung: Der ballaststoffreiche Presskuchen findet in diversen Brot- und Keksbackmischungen Verwendung. (Foto: sap )

Während das Leinöl sämig aus der Presse fließt, kommt am Ende ein wurstförmiger Presskuchen heraus, der in einen Papiersack fällt. Und so ist es nicht allein beim Leinöl geblieben. Inzwischen verarbeitet die Leinkraft GbR auch das Nebenprodukt weiter. Fein vermahlen dient der Presskuchen als Grundlage für diverse Back– und Müsli–Mischungen. Denn Leinsamen sind auch noch reich an Ballaststoffen.

Wertvolles Nebenprodukt nicht wegwerfen

„Durch die schonende Verarbeitung sind noch immer gut zehn Prozent Öl im Presskuchen“, erklärt Michael. Diesen wollte das Team von Leinkraft im Sinne der Nachhaltigkeit nicht einfach nur als Tierfutter weiter verwerten oder entsorgen: „Das wäre viel zu schade.“ Über ihren Onlineshop vertreiben die drei inzwischen rund 14 verschiedene Produkte — vom Öl, über Kleie, Saaten, Mehl, Müslis, Brot– und Keksbackmischungen.

Alle packen mittwochs mit an

Dienstagabend ist Bestellschluss und so packen am Mittwoch alle mit an, wenn es ums Herstellen, Abfüllen, Verpacken und Zusammenstellen der Pakete geht. „Wir haben die Stunden bei unserem Arbeitgeber reduziert, damit wir immer mittwochs unser Leinöl produzieren können“, erklären die Brüder. Nur so können sie garantieren, dass ihr Leinöl nur wenige Stunden nach der Pressung auf dem Weg zu ihren Kunden ist.

Das Team von Leinkraft besteht aus dem erfolgreichen Tante-Neffen-Gespann (von links): Michael Bucher, Sybille Wilke und Oliver Bucher. (Foto: sap )

„Das Besondere an unserem Öl ist außerdem, dass wir es nicht filtern“, erklärt Sybille Wilke, „denn die Schwebstoffe sind äußerst gesund.“ Sie setzen sich am Flaschenboden ab und sollten kurz vor Gebrauch aufgeschüttelt werden. Das Leinöl eigne sich nicht nur zu Kartoffeln und Quark, wie es vermutlich jeder kennt, erklären die drei.

„Man kann es hervorragend als Topping ins Müsli oder in den Quark geben, in Salatsaucen verarbeiten oder zum Abschmecken von Gemüse und Suppen verwenden, allerdings erst nach dem Garen.“ Um den Geschmack besser zu konservieren, empfehle es sich, das Öl im Kühlschrank aufzubewahren. „Noch länger haltbar ist es im Gefrierfach“, erklärt Oliver Bucher.

Ölmühlen im Bodenseekreis

Regionale Produkte liegen im Trend und so gibt es diverse Produzenten von Ölen in der Region. Folgende Ölhersteller sind im Bodenseekreis registriert: Leinkraft in Friedrichshafen–Ettenkirch www.leinkraft.de/, die Ölmanufaktur in Tettnang www.hellmond.eu, die Ölbude im Deggenhausertal www.oelbude.de, die Bodensee-Ölmühle in Owingen www.bodenseeoel.de sowie der Speicher 1616 in Friedrichshafen–Schnetzenhausen www.bodensee–bio.de/projects–6.

Der Landkreis verzeichnet allein die gewerblich angemeldeten Produzenten von Öl. Gleichzeitig produzieren auch einige Landwirte im Rahmen der Urproduktion Öl und benötigen dafür keine Gewerbeanmeldung. So wie beispielsweise Familie Arnold aus Kluftern ihr Kürbiskernöl, das sie auf den Wochenmärkten in der Region verkauft.