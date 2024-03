Mit Kopf, Herz und Hand. Das Motto der Merianschule in Friedrichshafen scheint seiner neuen Rektorin auf den Leib geschneidert, so offen und fröhlich wie sie ihre Besucher im Schulhaus empfängt. Und nimmt man es ganz genau, ist Tanja Betz auch nicht mehr so neu an dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SSBZ). Denn seit sie 2020 Konrektorin wurde, ist die 46-Jährige aus dem Rektorat nicht mehr wegzudenken.

Am 1. April vor vier Jahren begann also ihre Zeit an der Merianschule. Und – kein Scherz – ebenfalls an einem 1. April übernahm die engagierte Sozialpädagogin die Leitung. Zunächst folgte sie 2022 kommissarisch auf den ehemaligen Rektor Steffen Rooschüz. Und seit Januar 2023, nachdem alle Formalitäten abgeschlossen waren, ist es amtlich.

Vorgänger geht Weg genau andersherum

Rooschüz wechselte aus dem aktiven Schuldienst ins Staatliche Schulamt nach Markdorf – einen Weg, den Betz genau andersherum gemacht hat. Bis 2020 war sie dort im Bereich Inklusion und Sonderpädagogik eingesetzt. „Mir haben die Schüler gefehlt“, sagt sie und ihre blitzenden braunen Augen verraten, wie ernst sie das meint.

Als die Stelle im Konrektorat an der Merianschule ausgeschrieben war, fackelte sie nicht lange und bewarb sich für eine Stelle an dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SSBZ) in Friedrichshafen. Das ist übrigens eine Schule, an der Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Bildungsangebot erhalten.

Im persönlichen Gespräch Vorbehalte abbauen

„Für mich steht dabei immer im Mittelpunkt: Wo stehen die Kinder aktuell? Und wie können wir sie fit fürs Leben machen“, erklärt Betz. Insgesamt ist sie für 117 Schülerinnen und Schüler der Merianschule und sechs Kinder der Außenklasse der Don-Bosco-Schule in Meckenbeuren zuständig.

Die Rektorin weiß auch, dass es für viele Familien schwer ist, ihr Kind in eine Bildungseinrichtung zu schicken, die einen besonderen Förderschwerpunkt hat. „Um Vorbehalte abzubauen, lade ich sie ein, sich bei uns umzuschauen und ihre Ängste und Sorgen zu besprechen.“ Dabei sei ihr besonders wichtig, dass die Eltern verstehen, dass ein SSBZ keine Sackgasse oder Einbahnstraße ist.

„Ich verstehe unsere Schule viel mehr als eine Art Kreisverkehr“, erklärt sie. „Bei uns kann jeder jederzeit wieder ausfahren, wenn er so weit ist.“ Die Schülerinnen und Schüler lernen an der Merianschule unterteilt in Grund- und Hauptstufe. Das große Ziel: Irgendwann einmal eine Berufsausbildung zu absolvieren. Nach der zehnten Klasse ist es auch möglich, an der Claude-Dornier-Schule einen Hauptschulabschluss zu machen.

Aus alten Museumskarten fertigen die Schülerinnen und Schüler der Merianschule Täschchen. (Foto: Meike Thomas )

Tanja Betz versteht sich dabei als lebens- und berufskompetente Expertin, die den Kindern zur Seite steht, um eine Ausbildungsreife zu erlangen. „Dabei kommt mir zugute, dass ich nach dem Realschulabschluss selbst erst eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht habe“, erzählt sie. „Ich kann meinen Schülern Tipps aus der Praxis geben, wenn ich ihnen erzähle, worauf es ankommt, wenn es in den Beruf geht.“

Tanja Betz ist angekommen

Obwohl ihr ursprüngliches Ziel die Kinderheilkunde war, weiß Betz heute, dass sie in ihrem Beruf an genau der richtigen Stelle angekommen ist. „Die Schwester eines Klassenkameraden arbeitete als Sozialpädagogin“, blickt sie zurück. „Als sie mir erzählte, was sie da macht, sah ich alles, was mich reizte, in diesem Berufsbild vereint.“

Also habe sie ihr Abitur nachgeholt und im Anschluss in Weingarten und Reutlingen Sozialpädagogik studiert. Nach erfolgreichem Referendariat am SSBZ in Bodnegg verschlug es die junge Sonderpädagogin nach Ulm. „Dort habe ich recht schnell vernetzt gearbeitet und diesen Ansatz in meine heutige Tätigkeit mitgenommen.“

Schützlinge sollen den eigenen Weg gehen dürfen

Nach der Geburt ihres Sohnes, inzwischen ist er zwölf Jahre alt und besucht die sechste Klasse, wechselte Betz ans Schulamt Markdorf, ehe es sie zurück in den aktiven Schuldienst zog. Seither ist Betz an der Merianschule. Besonders wichtig ist ihr, dass die Erwachsenen ihren Schützlingen zutrauen, ihren eigenen Weg zu gehen.

„Unser Job muss sein, in sie herein zu hören und zu erspüren, was sie brauchen.“ Und dazu benötige es nicht nur ein funktionierendes Kollegium, sondern ein Team. Und genau das mag Betz an ihrer neuen Rolle: „Ich bin dafür zuständig, eine starke Mannschaft zu formen und jeden gemäß seiner Stärken und Schwächen einzusetzen.“