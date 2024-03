Talkrunde zum Thema Sichtbarkeit und Teilhabe für Frauen am Bodensee

Im Rahmen einer Talkrunde lädt der Raum e.V,, Buchhornplatz 6 in Friedrichshafen, am Freitag, 22. März, um 17 Uhr zur Diskussion über die Themen Sichtbarkeit und Teilhabe von Frauen am Bodensee ein. Die Veranstaltung verspricht laut Ankündigung Einblicke, Inspiration und konstruktive Dialoge über die Herausforderungen und Chancen, denen Frauen in verschiedenen Bereichen begegnen. Die Expertinnenrunde besteht aus Ursula Krämer, Businesscoach und Wirtschaftsmediatorin; Barbara Oppelz bietet ihre Expertise insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Technologie. Andrea Rehm, Mitgründerin von B-o-R-a-Frauenpolitik setzt sich für die politische Teilhabe von Frauen ein. Anja Blanke, Gleichstellungsbeauftragte der Zeppelin Universität bietet Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze auf der institutionellen Ebene. Die Veranstaltung findet kostenlos und ohne Anmeldung statt.