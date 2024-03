Der Tafelladen in Friedrichshafen reduziert die Anzahl seiner Kunden. Wie die Einrichtung mitteilt, soll das bald ein neues computergesteuertes Einlasssystem steuern. Supermärkte würden weniger Waren zur Verfügung stellen, während die Zahl der Tafelkunden immer weiter anwachse, so die Tafel.

Jeder Kunde darf laut der Mitteilung wöchentlich nur noch dreimal in der Tafel einkaufen - bisher waren es fünfmal. Obwohl die Tafel Friedrichshafen seit neustem Grundnahrungsmittel wie Butter, Mehl, Zucker und Nudeln zukauft, reiche die Warenmenge nicht mehr für alle Kunden. Oft dürfen sie nur ein oder zwei Teile einer Ware, Obst oder Gemüse mitnehmen.

Ein rotes Licht blinkt

Zurzeit erfasst die Tafel alle Kunden digital. Dabei wird auf jeden Tafelausweis oder auf die Häflerkarte ein Barcode aufgeklebt. Außerdem wird jeder Kunde fotografiert. Mit dem Foto überprüfen die Mitarbeiter später am Eingang, ob der Kunde zu dem vorgelegten Ausweis gehört.

Mit einem Barcodescanner scannen sie den Strichcode und bringen so in Erfahrung, wie oft der Kunde in der betreffenden Woche schon die Tafel besucht hat. War er dreimal da, blinkt ein rotes Licht. Damit bleibt ihm an diesem Tag der Eintritt verwehrt.

Herkunfsländer erfasst

Das neue Einlasssystem helfe den Mitarbeitern, flexibler auf die unsichere Lebensmittelversorgung zu reagieren, heißt es in der Mitteilung. Sie könnten auf diese Weise die Waren gerechter verteilen. Mit der neuen Erfassung will die Tafel auch statistische Informationen auswerten, zum Beispiel wie viele Kunden kommen und wie oft sie einkaufen, die Größe ihrer zu versorgenden Familien oder ihre Herkunftsländer.