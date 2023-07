Tafel Friedrichshafen erhält neues Kühl– und Transportfahrzeug

Über einen neuen Sprinter haben sich jüngst die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel Friedrichshafen im Rahmen einer Fahrzeugübergabe im Mercedes Autohaus AMF Auto–Müller freuen dürfen. Friedrichshafens Bürgermeister Dieter Stauber zeigte sich begeistert: „Mit diesem tollen Transport– und Kühlfahrzeug werden wir die gespendeten Waren bei Supermärkten, Discountern, Einzelhandelsläden und Bauern abholen können. Im Namen der Tafel danke ich allen, die dieses Projekt ermöglicht haben“, sagte der Vorsitzende der Tafel Friedrichshafen.

Jede soziale Bewegung braucht einen Motor — ein nagelneuer Mercedes–Benz Sprinter sorgt künftig bei der Friedrichshafener Tafel für mehr Mobilität. Das Transport– und Kühlfahrzeug wurde unlängst in Friedrichshafen an Dieter Stauber (Tafel Friedrichshafen) durch Uwe Fiedler, Verkaufsleiter Van Autohaus Riess und Eva Bottlinger, Verkäuferin Transporter Autohaus Riess, übergeben. Wie Dieter Stauber sagte, könne man nun unter Einhaltung der Kühlkette die Lebensmittel transportieren. „Wir sind stolz darauf, ein so bedeutsames Projekt wie die Tafel zu unterstützen und damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten“, sagte Fiedler.

Da die Stadt Friedrichshafen, die Zeppelin–Stiftung, der Bodenseekreis und das Versicherungsbüro Frey die Arbeit der Tafel Friedrichshafen seit vielen Jahren mit unterstützen, hat man laut Stauber auf dem Tafel–Fahrzeug die Logos der Unterstützer sichtbar angebracht. Oberbürgermeister Andreas Brand (Stadt Friedrichshafen und Zeppelin Stiftung), der erste Landesbeamte Christoph Keckeisen sowie Stephanie Frey vom gleichnamigen Versicherungsbüro waren bei der Übergabe dabei und wünschten den Verantwortlichen der Tafel Friedrichshafen allzeit gute Fahrt. „Wir alle sollten diese und wichtige Einrichtung unterstützen und würdigen. Ein schöner und wichtiger Tag für die Tafel“, sagte Keckeisen und Oberbürgermeister Andreas Brand ergänzte: „Noch schöner wäre es, wenn wir eines Tages dieses Fahrzeug nicht mehr bräuchten, was wohl leider nicht der Fall sein wird.“

Die erste deutsche Tafel wurde 1993 in Berlin gegründet. Das Ziel der Tafeln ist es, eine Brücke zwischen Überangebot und Mangel zu schlagen. Deshalb werden übrige, aber qualitativ noch einwandfreie oder gespendete Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen verteilt.