Immer wieder wendet sich die Polizei mit Vermisstenmeldungen an die Öffentlichkeit. Und immer wieder mit Erfolg. Eine 41-Jährige aus Fürth, die in Lindau als vermisst gemeldet worden war, wurde von einer Zeugin im Bregenzer Wald erkannt. Von einer 48-Jährigen aus Meckenbeuren fehlte mehr als einen Monat lang jede Spur ‐ bis sie am 9. Oktober lebend gefunden wurde.

Diese Fälle bilden allerdings nur die Spitze des Eisbergs. „Wir haben mehrmals täglich Vermisstenfahndungen“, sagt Oliver Weißflog, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Ravensburg, das für die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und den Bodenseekreis zuständig ist.

Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und damit auch für den Landkreis Lindau, bezeichnet die Öffentlichkeitsfahndung als „ultima ratio“. Doch was geschieht davor? Wie geht die Polizei mit Vermisstenmeldungen um? Die Polizeipräsidien in Ravensburg und Kempten geben Auskunft.

Mit Klischee aufgeräumt

Mit einem Klischee räumt Kriminaloberkommissarin Caroline Zimmermann vom Polizeipräsidium Ravensburg direkt auf. „Es gibt keine 24-Stunden-Regel, sobald eine Vermisstenmeldung eingeht, wird die Polizei aktiv.“

Caroline Zimmermann spricht unter anderem über einen Fall, der ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Bei gesunden Erwachsenen müssen demnach drei Punkte erfüllt sein, damit die Polizei mit der Suche beginnt. Ersten, wenn sie ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben, zweitens ihr Aufenthaltsort unbekannt ist und drittens eine Gefahr für Leib und Leben angenommen wird.

Grundsätzlich gilt aber: „Es gibt ein Recht auf Verschwinden“, sagt Zimmermann. „Sobald ein Mensch volljährig ist, steht es ihm frei zu entscheiden, wo er sich aufhalten möchte, auch ohne jemandem Bescheid zu geben.“ Anders ist die Situation, wenn Kinder oder Jugendliche verschwinden. „Das gilt unmittelbar als Vermisstenfall“, sagt Holger Stabik. Er beschreibt, wie die Polizei im Allgemeinen vorgeht. „Wir steigen niederschwellig ein, befragen das soziale Umfeld, schauen bei der Arbeitsstelle oder in der Schule vorbei.“

Vermisste europaweit zur Fahndung ausgeschrieben

Bei den Maßnahmen komme es jedoch immer auf den Einzelfall an, betont Zimmermann. Ob es sich beispielsweise um ein kleines Kind, einen Erwachsenen, der krank ist oder eine gesunde, erwachsene Person handelt. Damit nicht nur die Polizei am Bodensee, sondern auch in anderen Ländern Bescheid weiß, werden Vermisste laut Weißflog europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Vermisstenzahlen im Landkreis Lindau Polizeisprecher Holger Stabik legt für den Landkreis Lindau Daten zu Vermisstenfällen vor. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg gibt es solche Zahlen nicht. 2022 gab es demnach im Landkreis Lindau 92 Vermisstenfälle, von denen bis Jahresende fünf ungeklärt blieben. Dieses Jahr hat die Polizei dort bis zum 1. August 61 Vermisstenfälle bearbeitet, von denen zum Stichtag zehn ungeklärt waren. Von den zehn Vermissten sind acht im Jugendalter. Stabik betont, dass die aktuelle Zahl der ungeklärten Fälle wenig repräsentativ sei und sich „quasi täglich“ ändere. Häufig habe die Polizei zumindest Vermutungen, was passiert sein könnte, sagt Stabik. Unter den vermissten Jugendlichen aus dem Landkreis Lindau seien beispielsweise unbegleitete, minderjährige Ausländer, von denen die Polizei glaubt, dass sie zu Freunden oder Verwandten weitergezogen sind. Auch bei den erwachsenen „Langzeitvermissten“ gebe es in der Regel Anhaltspunkte, was passiert sein könnte, beispielsweise ein Berg- oder Segelunfall. Bundesweit waren am 1. Januar 2023 rund 9300 Vermisstenfälle registriert, wie das Bundeskriminalamt auf seiner Homepage schreibt. Auch hier gilt: Die Zahl ist nur eine Momentaufnahme.

Bringt die Befragung des sozialen Umfelds nichts, kommen Hubschrauber und gerade bei Waldgebieten oder Gewässern Hundertschaften und Suchhunde zum Einsatz, sagt Stabik. „Wenn alle diese Maßnahmen erschöpft sind und wir nichts unversucht gelassen haben, gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung.“ Für diesen Schritt sei immer ein richterlicher Beschluss oder die Zustimmung der Angehörigen notwendig, sagt Weißflog.

Mit sensiblen Daten an die Öffentlichkeit

„Wir gehen da mit sehr vielen Daten an die Öffentlichkeit, das ist ein großer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht eines Menschen“, erklärt Stabik. Er rät Angehörigen daher auch davon ab, auf eigene Faust eine Suche mit Bild und persönlichen Daten in den Sozialen Medien zu starten. Eine festgelegte Zeitschiene, wann eine Öffentlichkeitsfahndung erfolgt, gebe es nicht. „Je akuter die Gefahr erscheint, desto schneller.“

Schätzungsweise eine Handvoll Vermisstenmeldungen gehen pro Tag beim Polizeipräsidium Ravensburg ein, berichtet Weißflog. Darunter sind häufig Jugendliche, die aus Heimen abgängig sind, erklärt Zimmermann. „Das sind sogenannte Streuner, die meist nach wenigen Stunden wieder auftauchen.“ Schwieriger ist es, wenn Menschen mit der Absicht verschwinden, sich selbst umzubringen. „Dann ist die Polizei manchmal zu spät“, sagt Zimmermann.

Oliver Weißflog und Caroline Zimmermann vom Polizeipräsidium Ravensburg berichten, wie die Polizei bei Vermisstenfällen vorgeht. (Foto: Anke Kumbier )

Tauchen Vermisste wieder auf, ist der Fall nicht automatisch erledigt. Die Polizei versuche vielmehr, die Gründe für das Verschwinden zu erfahren, ob es beispielsweise in der Familie oder Partnerschaft Schwierigkeiten gibt. „Aber auch, ob in der Zeit des Verschwindens etwas Schlimmes passiert ist“, sagt Zimmermann.

Nur wenige Fälle bleiben ungeklärt

Einen Großteil der Vermisstenfälle kann die Polizei lösen. „Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, die ungeklärt bleiben“, sagt Stabik. Gestützt wird diese Aussage von Zahlen, die das Bundeskriminalamt (BKA) nennt. Nach einem Monat seien mehr als 80 Prozent der Fälle aufgeklärt. „Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa drei Prozent“, schreibt das BKA auf seiner Homepage. „Die meisten Fälle gehen glücklich aus“, sagt Oliver Weißflog.

Es gibt aber einzelne Vermisstenfälle, die nach Jahren noch ungeklärt sind ‐ auch in der Bodenseeregion. Am bekanntesten ist wohl der Fall von Gabriele Speth aus Friedrichshafen-Spaltenstein. Sie begab sich im November 2013 auf einen Spaziergang und kehrte nicht zurück. Der Fall geht Weißflog, damals Dienstgruppenleiter in Friedrichshafen, immer noch nach.

Wann die Suche endet

Doch wann endet die Suche nach Vermissten? „Wenn alle Ermittlungsansätze versucht wurden, wird der Fall beiseite gelegt“, sagt Zimmermann. Ergeben sich neue Hinweise, gehe die Suche weiter. Bei Vermisstenfällen gelte eine Löschfrist von mindestens 30 Jahren. Dann erhalte der zuständige Sachbearbeiter eine Meldung, dass die Löschung anstehe.

In begründeten Fälle werde die Frist verlängert. Anders sieht es aus, wenn die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgeht, sagt Zimmermann. „Dann wird der Fall zu einem Cold Case und nicht geschlossen. Denn Mord verjährt nicht.“