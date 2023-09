Segeln, Geschwindigkeit, Teamwork: Bei einem gemeinsamen Gewinnspiel der Messe Friedrichshafen und der „Schwäbischen Zeitung“ (SZ) haben sechs Leserinnen und Leser aus Wasserburg, Kressbronn, Lindau und Friedrichshafen eine Teilnahme am Interboot-Mediencup auf dem Bodensee gewonnen.

Auf vier baugleichen Bavaria 40 S Match-Race Segelyachten trat das Leserteam der SZ gegen die Teams des Südkurier, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der Vorarlberger Nachrichten und Radio 7 an ‐ und setzte sich am Ende in einer spannenden Aufholjagd auf der knapp 800 Meter langen Wasserstrecke gegen die Kontrahenten durch.

„Der Bodensee zählt zu den Gewässern, auf denen das Segeln am schwierigsten ist“, eröffnete Harald Thierer, Geschäftsführer Match Center Germany, den Teilnehmern des diesjährigen Interboot-Mediencups. Unberechenbar seien die vielen Winde, es könne „wahnsinnig viel passieren“, sagte er, und sorgte damit für zusätzliche Spannung unter den Teams.

Manöverübungen und Gewichtsspezialisten

Am Hafen angekommen, trafen die Leser, die unter dem Banner der „Schwäbischen Zeitung“ segelten, auf ihren Skipper Cornelius Witte vom Verein der Kressbronner Segler. In Rekordzeit führte er das bunt zusammengewürfelte Team mit den unterschiedlichsten Manöverübungen in die Grundlagen des Regatta-Segelns ein. Dabei verteilte er die „Arbeitsplätze“.

Während Melanie Dierheimer steuerte und Andrew Kopschina das Großsegel bediente, bezog Alfred Bock am Mast Stellung. Weiter hinten bedienten sein Cousin Wolfgang Bock und Johannes Brombeis als sogenannte „Vorschoter“ die Seilwinde (Winsch), um das Vorsegel je nach Windstärke einzustellen.

Andrea Schindler übernahm die Rolle der Gewichtsspezialistin. Ihre Aufgabe: Am vorderen Teil der Yacht von links nach rechts hechten, um das Boot optimal auszubalancieren.

Dümpeln statt segeln

Noch bei der Begrüßung hatte Thierer mitgegeben, dass an diesem Tag einfach alles stimme: „Wir haben genau die Bedingungen, die wir als Segler gerne hätten. Ein bisschen Wolken, ein bisschen Wind, da ist Spannung drin.“

So richtig viel passierte dann aber erst mal nicht. Kaum waren die vier Wettkampfyachten auf dem Bodensee in Höhe von Eriskirch angekommen, herrschte Flaute. Die Leser-Crew der „Schwäbischen Zeitung“ nahm’s gelassen.

„So ein bisschen auf dem See zu dümpeln und die Sonne zu genießen ist ja auch ganz schön“, sagte Andrea Schindler. Nach einer dreiviertel Stunde kam dann doch noch Wind und Wettkampflaune auf. „Jetzt aber“, rief Andrew Kopschina begeistert.

Auf die Taktik kommt es an

Zunächst mussten die vier WM-Yachten mit ihren Seglerinnen und Seglern die Startlinie, gekennzeichnet durch zwei gelbe Tonnen, passieren. Danach galt es eine U-Form, um eine weitere Tonne herum, zu segeln und die Startlinie idealerweise als Erster wieder zu erreichen. Eine der vielen Herausforderungen: Im richtigen Zeitpunkt ‐ nicht zu früh und nicht zu spät ‐ die Startlinie zu überfahren.

Von Vorteil war, dass die meisten der SZ-Leserinnen und -Leser Erfahrung im Umgang mit Segelboote hatten. In der ersten Runde überholte die SZ-Crew zwei ihrer drei Konkurrenzteams und segelte als Zweite über die Ziellinie.

Spannende Aufholjagd im zweiten Durchgang

„So, nächster Durchgang. Jetzt packen wir’s“, heizte Skipper Cornelius Witte die Stimmung an. Während die Yachten zu Wendemanövern ansetzten, schaffte die SZ-Crew die Wende als Erste. Gerade aus hielt sie auf die Tonne zu ‐ wurde aber kurz vor der Umrundung vom Team der FAZ abgedrängt.

In einer spannenden Aufholjagd ging es in Richtung Ziellinie ‐ dicht gefolgt vom Team der Segelyacht Nummer Vier. „Lasst sie nicht vorbei“, rief Witte. Während die SZ-Crew die Konkurrenz abdrängte, verkürzte sie Stück für Stück den Abstand zur Yacht vor ihr, holte weiter auf ‐ und überfuhr mit einem Abstand von knapp 30 Zentimetern als Erste die Ziellinie.

Die Besatzung stieß jubelnd die Hände in Luft. „Wir waren ein super Team, auf jeder Postion gut besetzt“, lobte SZ-Leser Andrew Kopschina. Melanie Dierheimer war von ihrer ersten Regatta begeistert, und sagte: „Normalerweise weicht man den anderen Seglern aus. Heute mussten wir sie abdrängen.“ Bei der anschließenden Siegerehrung gab es eine Urkunde und die Goldmedaille für den ersten Platz.