Für 14 Personen hat die Schwäbische Zeitung exklusive Einblicke in die Technik am Entsorgungszentrum Weiherberg ermöglichen können. Insbesondere die Sickerwasser– und Gaserfassung sowie die Deponietechnik standen im Fokus, aber auch die Entwicklung der Deponie und ein Ausblick auf die nächsten zehn Jahre.

Seit 1982 wird der Weiherberg in Raderach als eines von drei zentralen Entsorgungszentren des Landkreises betrieben. Bis 1993 wurde dort alles deponiert, was in den zugehörenden Haushalten des Bodenseekreises an Müll so anfiel — ungetrennt in die unterschiedlichen Wertstoffe, vom Papierschnipsel über die Bananenschale bis zur Waschmaschine, ab 1993 ausschließlich der Restmüll.

Seit 2005 darf nur noch Bauschutt bis zur Deponieklasse II, der maximal fünf Prozent organisches Material enthält, dort gelagert werden, also mineralische Abfälle, die höherwertig mit Schadstoffen belastet sind.

Führung durch die Anlage

Die kleine Gruppe hat sich am Eingang versammelt, wo auch die Entsorgungsfahrzeuge, Firmen und Privatleute den Müll anliefern oder besser gesagt: die Wertstoffe, die vom Entsorgungszentrum aus weitertransportiert werden, wie beispielsweise die Grünabfälle nach Amtzell zur Biogasherstellung oder der Restmüll, der zur thermischen Verwertung ins schweizerische Winterthur sowie nach Stuttgart geliefert, dort verbrannt und zur Stromerzeugung sowie als Fernwärme genutzt wird.

Begleitet von Michaela Leidig, Sachgebietsleiterin Logistik und Öffentlichkeitsarbeit im Abfallwirtschaftsamt und unter der Führung der beiden Ingenieure Thomas Ketterer und Michael Paredes ging es zu Fuß über das weitläufige Gelände zu verschiedenen Technikstationen.

Es wurde etwas länger

Geplant waren eineinhalb Stunden, aus denen mühelos zweieinhalb wurden, bevor der Regen dem großen Detailinteresse ein meteorologisches Ende setzte. Dass sich unter dem grünen, mit einem kleinen Laubwald bewachsenen Hügel der Hausmüll von über 20 Jahren befindet, ist dem Weiherberg nicht anzusehen, wenn man nicht näher hinschaut und es nicht besser weiß.

Zudem grenzt die Anlage an die Wanderwege des Naturschutzgebietes Hepbacher–Leimbacher Ried, von dem es nur durch lichte Zäune getrennt ist. Damit von der ehemaligen Hausmülldeponie nichts in die Umwelt gelangt, wird sie nach unten und oben von mehreren Schichten begrenzt, die zum einen abdichten und zum anderen Flüssigkeiten und Gase kontrolliert leiten. „Das ist wie eine Badewanne aufgebaut“, sagt Ketterer.

Unter der Erde

Mehrere Barrieren aus Lehm und einer Kunststoffdichtungsbahn verhindern den Ablauf, in jedem Deponiefeld sorgen Kunststoffdrainagen dafür, dass es trocken bleibt. Ganz obenauf liegt eine meterdicke Rekultivierungsschicht, auf der Gras und Flachwurzler Halt finden. Innen sammeln rund zwei Kilometer Leitungen das Sickerwasser und leiten es in einen zentralen Stollen.

In den Stollen dürfen die Besucher nicht, aber in den Vorraum, wo es Pläne der Leitungen und über Monitore Sicht in den Stollen gibt, der 30 Meter unter dem Müllberg liegt. Rund um den Hügel befinden sich Spülöffnungen, über die die Leitungen einmal jährlich gereinigt und mittels Kameras auf Beschädigungen geprüft werden.

Die Aufbereitung ist wichtig

Das Sickerwasser wird in einer speziellen Station biologisch gereinigt und dann in die Abwasserkanalisation geleitet. „Wir sind bis unbestimmte Zeit verantwortlich“ antwortet Ketterer auf die Frage nach der zeitlichen Perspektive. Im Altbereich der Deponie entsteht durch die Zersetzung des organischen Materials im unbehandelten Hausmüll klimaschädliches Methangas.

„Das ist zweiunddreißigmal schädlicher als Kohlendioxid“, sagt Paredes. Damit es nicht in die Umwelt gelangt, wird es über Rohre aus dem Deponiekörper abgezogen und über vierzig Gasbrunnen in die Gasregelstation geleitet, die sich in einem Holzhäuschen oben auf dem Hügel befindet. Aus 260.000 Kubikmetern Methangas werden 320.000 KWh Strom produziert, die rund achtzig Prozent des Eigenbedarfs decken.

Für 100 Jahre Gas

„Die Sickerwasserreinigung hat einen hohen Strombedarf“, sagt Paredes. Zusätzlich wird in einem Blockheizkraftwerk Wärme ausgekoppelt, um das Wiegenmeisterhaus zu beheizen. Paredes schätzt, dass noch mindestens hundert Jahre Gas entsteht.

Neben der Altdeponie lagert seit 2005 der Bauschutt. Im Mai diesen Jahres wurde der jüngste Bauabschnitt, das sogenannte Los 4b eröffnet. Es betrifft eine Fläche von 1,1 Hektar und hat ein Ablagerungsvolumen von 140.000 Kubikmetern. Jeder Bauabschnitt unterliegt anderen, verschärften Bestimmungen, die auf den neuesten technologischen Erkenntnissen beruhen.

Die SZ–Leser zeigten sich allesamt beeindruckt. Außer über Fragen zur Technik wurde über die frühere Nutzung und Altlasten des Weiherbergs gesprochen. Das V2–Werk der Nazis befand sich dort, Zwangsarbeiter und KZ–Häftlinge wurden eingesetzt, das Gelände wurde von den Alliierten zerbombt und nach dem zweiten Weltkrieg von der französischen Besatzung militärisch genutzt.