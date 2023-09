„Ökosozialer Mieterhöhungsmechanismus“. Zugegeben, das klingt ein bisschen nach schönfärberischer PR–Sprache. Tatsächlich beschreibt die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) damit ein ambitioniertes Mietenmodell, mit dem sie gleich mehreren Herausforderungen gerecht werden will, ohne dabei ihre Bestandsmieter über Gebühr finanziell zu belasten.

Dieses Modell erhebt den Anspruch, fair zu sein. Weil es sich nicht nur an ökonomischen Erfordernissen orientiert, sondern auch an ökologischen — und sozialen, indem es die individuellen Einkommens– und Lebensumstände der Mieter berücksichtigt. In dieser Form gibt es das bislang nirgends, es könnte von daher Vorbildcharakter haben.

Weshalb Robert Bechtloff vom Verband baden–württembergischer Wohnungs– und Immobilienunternehmen diesen Versuch in einem Mediengespräch auch als „Reallabor“ bezeichnet. SWG–Chef Jürgen Schipek spricht selbstbewusst von der „hohen Kunst der Wohnungswirtschaft“.

Ab 1. Januar 2024 sollen die Mieten steigen

Der Bestand der SWG umfasst aktuell 1380 Wohnungen, von denen 284 in den vergangenen fünf Jahren neu entstanden sind. Auf Mieterhöhungen in den älteren, bis 2008 gebauten Wohnungen, hat die SWG nach eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren weitestgehend verzichtet.

Ab dem 1. Januar 2024 soll sich das aber sukzessive ändern: Um bis zu 65 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche sollen die Mieten steigen. Weil die Neu–, Umbau– und Sanierungsprojekte der vergangenen Jahre aufgrund gestiegener Baupreise und Zinsen zum finanziellen Kraftakt geworden sind.

Und weil in den kommenden Jahren weitere Investitionen anstehen — um noch mehr neuen Wohnraum zu schaffen, aber auch, um den Altbestand an die Herausforderungen durch Klimawandel, Energiewende und demografischen Wandel anzupassen.

Diese Grenze soll nicht überschritten werden

Kurzum: Die SWG braucht Geld, will sich von ihren Mietern aber nur so viel holen, wie es die individuellen Einkommens– und Lebensumstände zulassen. Die Grenze, die mit der Kaltmiete nicht überstiegen werden soll, liegt bei 30 Prozent des Haushaltseinkommens.

Wobei hier kein Automatismus greift. Vielmehr ist es so, dass die SWG ihren Mietern verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, ihre Miete zu senken. „Wir sprechen Angebote aus“, sagt Jürgen Schipek. Die können die Mieter annehmen, müssen es aber natürlich nicht.

Für jeden Mieter die passende Wohnung

Ein Baustein des Modells ist zum Beispiel der Wohnungstausch. Rund 60 Prozent der SWG–Mieter sind älter als 60 Jahre und leben oft in Wohnungen, die nicht mehr so recht passen, weil sie nach dem Auszug der Kinder zu groß und vielleicht auch nicht barrierefrei sind. Deshalb bietet die SWG ihren Mietern einen Wohnungstausch an — und organisiert gegebenenfalls auch den Umzug in eine kleinere, passendere und günstigere Wohnung. Kostenlos.

Nach Fertigstellung des jüngsten Bauprojekts im Fallenbrunnen hat die SWG ihren Mietern erstmals einen solchen Tausch angeboten. „Wir hatten viele Anfragen und viele Besichtigungen. Tatsächlich umgezogen sind vier Mieter“, berichtet Matthias Buck, Leiter des SWG–Mieterservice. Die meisten der Interessenten wollten dann doch lieber in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.

Es gibt auch eine Härtefallregelung

Aber es soll auch niemand gedrängt oder gar gezwungen werden. Und es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, die eigenen Mietkosten zu senken. Auch für jene, für die ein Tausch gar nicht in Frage kommt, weil sie bereits in einer passenden Wohnung leben. „Es könnten viel mehr Menschen Wohngeld beantragen“, sagt Jürgen Schipek — weshalb die SWG ihre Mieter explizit auf diese Möglichkeit hinweist.

Sollte aber auch trotz Wohngeld die Grenze von 30 Prozent des Haushaltseinkommens überstiegen werden, kann eine Härtefallregelung greifen: Die SWG verzichtet dann auf den Betrag, der die 30 Prozent übersteigt.

Für manche Wohnungen sind Fördermittel möglich

Ein weiterer Baustein im neuen Mietenmodell ist eine öffentliche Förderung durch Landesmittel. Laut eigenen Angaben könnten etwa 80 bis 100 bislang nicht geförderte Bestandswohnungen der SWG in geförderte Wohnungen umgewandelt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Mieter bei der Stadt einen Wohnberechtigungsschein beantragt. Da die Einkommensgrenzen dafür in Baden–Württemberg vergleichsweise hoch sind, könnten vermutlich relativ viele Mieter diese Option nutzen.

Die Landesförderung könnte dann mitunter sogar dazu führen, dass der Mieter monatlich weniger zahlt als vor der Erhöhung.

Klimabonus für Sparsame

Finanzielle Anreize setzt die SWG darüber hinaus mit dem Angebot, durch ein Balkonkraftwerk Stromkosten zu sparen, und mit einem Klimabonus.

Mit dem werden Haushalte belohnt (mit bis zu 150 Euro im Jahr), die zwischen 12,5 und 25 Prozent weniger Energie für Warmwasser und Heizung verbrauchen als der durchschnittliche Haushalt im selben Gebäude.